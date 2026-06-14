Частични избори в 12 кметства и район "Средец" в София

Частични местни избори се провеждат днес в 12 кметства в страната, както и в столичния район "Средец". Изборният ден започна в 7:00 ч. и ще продължи до 20:00 ч.

Вотът в "Средец" беше насрочен, след като Централната избирателна комисия прекрати правомощията на Трайчо Трайков заради влизането му в служебното правителство на Андрей Гюров като министър на енергетиката.

Свързани статии Кандидатите за ЦИК настояха за повече прозрачност, обучение и дигитализация на изборите

Трайков отново влиза в изборната надпревара като кандидат на ПП-ДБ.

Общо шестима кандидати се борят за кметския пост. Освен Трайков, в бюлетината са още Георги Неделчев от "Български съюз за директна демокрация", Иван Търпоманов от партия "Свобода", Кирил Нешев от "България може", Пламена Заячка от "БСП - Обединена левица" и Веселина Йорданова от "Възраждане", пише БНТ.