Все повече българи изнемогват финансово, семействата се ограничават

Издръжката на живота в България продължава да се увеличава, като необходимият месечен доход за работещ човек, който живее сам, вече достига 828 евро. За тричленно семейство необходимите нетни средства са 1491 евро, а брутният доход на домакинството трябва да бъде поне 1921 евро.

Данните обобщава зам.-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ Виолета Иванова в предаването "България сутрин". По думите ѝ се наблюдава ръст от 1,3% на тримесечна база, а на годишна - 6,1% Иванова добавя, че това се отразява на покупателната способност на българина, по-специално на семействата с деца.

Експертът подчерта, че около 1,5 млн. работещи, които живеят сами, не разполагат с достатъчно доходи, за да покриват необходимата издръжка на живот, а при семейство с двама работещи и едно дете всеки от родителите трябва да получава брутна заплата от поне 961 евро, за да бъдат покрити базовите разходи.

Цените на горивата, природния газ, храните, енергоносителите са основните фактори за поскъпването.

"Нарастват цените и при хранителните стоки. По-чувствително увеличение има при зеленчуците и плодовете, особено при вносните продукти", каза Иванва в ефира на Bulgaria ON AIR.

Семействата се ограничават

Реалността е тревожна - все повече семейства са принудени да се ограничават. Потребителската кошница също се свива.

“Ограничаването на доходите и намаляването на покупателната способност естествено води до ограничаване на тази потребителска кошница, а това разширява феномена на работещите бедни", предупреди Иванова.

Заради изброените фактори от КНСБ настояват минималната работна заплата да продължи да нараства.

Според Иванова около 500 хиляди души, или близо 20% от работещите, се осигуряват на минимално възнаграждение, а евентуалното му замразяване ще задълбочи проблема с работещите бедни.

Тя коментира и съотношението между цените и доходите в България след присъединяването към еврозоната. Иванова подчертава, че цените ни се доближават до средните европейски нива, но доходите представляват едва 68% от средните европейски.

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