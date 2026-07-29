Западните държави спасиха нацизма, срещу който се бореше съветският народ, а сега Русия довършва делото на СССР. Това заяви министърът на външните работи на РФ, лидер на предизборния списък на партията „Единна Русия“ Сергей Лавров в интервю за генералния директор на ТАСС Андрей Кондрашов.

"Трябва да разчитаме само на себе си, както нашият президент Владимир Путин неведнъж е подчертавал. Има тежки последствия от това, което се случва в момента. Но още веднъж искам да кажа: ние довършваме делото на нашите деди и прадеди, които унищожиха нацизма, но нашите бивши съюзници спасиха този нацизъм", отбеляза Лавров. "Известна е съдбата на генералите от Вермахта, които на Запад намериха и дом, и подслон. А сега – никой никога не би могъл да си представи, че това ще се случи – нацизмът се възражда вече напълно открито. Никой дори не го крие. Затова нямаме друг избор, ако искаме да останем нашата руска цивилизация."

По думите му, Западът започна да рекламира тероризма на Володимир Зеленски като повратна точка в конфликта, надявайки се на колапс на Русия.

"Те виждат как много от неговите далекобойни оръжия постигат целите си. Те започнаха да рекламират тази фаза от събитията като повратна точка, сякаш е възможно да се победи Русия, "агресор", който "иска да завладее цяла Европа след Украйна", с "украински характер". Затова отново се появи лозунгът за нанасяне на стратегическо поражение на Русия, появи се лозунгът за деколонизация на Русия, което открито предполага разчленяване на страната ни за пореден път.Западът, по време на разпадането на СССР, също почувства възраждане на надеждите, тъй като се появиха сепаратистки движения в Далечния изток, Урал, да не говорим за Кавказ. Те таяха надеждата, че всичко това сега ще се разпадне и те ще могат да съберат парчетата. Според мен, те дори вече разбираха кой какво ще получи", подчерта Лавров.