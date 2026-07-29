"Мрачно сърце“ с премиера за България от 8 август по Bulgaria ON AIR

Скандинавските криминални истории идват в ефира на Bulgaria ON AIR с телевизионната премиера на шведския сериал „Мрачно сърце“ от 8 август. Петсерийната продукция ще се излъчва всяка събота от 20:30 часа. Тя съчетава любовна драма, семейни тайни и едно непредвидимо криминално разследване, което ще държи зрителите в напрежение до самия финал.

В центъра на историята са Санна и Маркус – двама млади, силно влюбени, които са израснали в две съседни, но коренно различни семейства. Докато бащата на Санна – Бенгт, е богат земевладелец и една от най-влиятелните личности в малкото село, семейството на Маркус живее в бедност. Несъгласен с връзката им, Бенгт поставя ултиматум на дъщеря си – ако не напусне Маркус, ще бъде лишена от наследството си.

Малко след това Бенгт изчезва безследно. Две години по-късно мистерията около неговото изчезване остава неразкрита, а в случая се включва организацията „Изчезнали лица“. Сред най-заинтересованите от истината е Таня Торел – местна кралица на красотата, която започва собствено разследване. Убедена, че Санна и Маркус крият повече, отколкото признават, тя се сближава с Маркус, без да подозира, че това ще я въвлече в опасна игра, в която собственият ѝ живот е заложен на карта.

„Мрачно сърце“ е сериал, който умело съчетава психологическо напрежение, силни емоции и неочаквани сюжетни обрати. В рамките на пет епизода зрителите ще проследят история, в която любовта, семейната лоялност и стремежът към истината се преплитат по непредвидим начин.

В главните роли са Алиете Опхайм като Таня Торел, Густав Линд в ролята на Маркус, Клара Кристиансон Дрейк като Санна и Петер Андерсон като Бенгт.

Премиерният епизод на „Мрачно сърце“ ще бъде излъчен на 8 август, а новите епизоди ще се излъчват всяка събота от 20:30 часа по Bulgaria ON AIR. Повторенията са в неделя от 12:30 часа.