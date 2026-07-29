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На 38-годишна британка е разчлененото тяло, открито в куфар в Атина

Все още продължават експертизите за установяването на начина, по който тя е изгубила живота си

29.07.2026 | 15:52 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Гръцката полиция е идентифицирала човешките останки, които бяха открити в куфар в Атина на 18 юли, като според експертизата те принадлежат на 38-годишна британка, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Разчлененото тяло беше открито в атинския квартал Кипсели от бездомник, който забелязал куфара, от който стърчал човешки крак, и уведомил властите.

Според гръцки полицейски източници британката е пристигнала в Гърция със самолет от Кипър.

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Все още продължават експертизите за установяването на начина, по който жертвата е изгубила живота си. При огледа на тялото не са установени видими наранявания. Смята се, че смъртта на жената е настъпила между 5 и 7 дни преди откриването на тялото, което е било в напреднал стадий на разложение.
(БТА)

 

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Тагове:

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