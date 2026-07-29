Недостиг на войници и обществен гняв: Украйна е изправена пред тежка мобилизационна криза

В последно време Роман излиза от апартамента си в Киев само под прикритието на тъмнината. От повече от три години той почти не излиза извън прага на входната си врата. Поръчва си храна у дома чрез Glovo – приложение за доставки, а когато говори с възрастните си родители, го прави по телефона.

Ако все пак се измъкне по време на полицейския час в града – от полунощ до 5 ч. сутринта – се опитва да не бъде забелязан от съседите и да се държи далеч от главните пътища, надявайки се, че прекъсванията на тока ще го скрият по време на тайните му разходки до парка.

44-годишният Роман, чието име е променено по негова молба, споделя пред The Telegraph, че изолираното му съществуване като дезертьор от военна служба е "ад на земята".

Въпреки това той вярва, че има една съдба, която би била още по-лоша: да бъде заловен от един от патрулите за набор на Украйна, чиито агресивни улични акции за залавяне на мъже в военна възраст водят до все по-насилствени сблъсъци.

Гневът достигна връхната си точка в западния град Лвов по-рано този месец, когато опитът да бъдат задържани трима мъже, заподозрени в укриване от военна служба, доведе до бунт, в който според оценки са участвали около 200 души.

Минаващите, предимно млади мъже, бяха заснети как се качват върху колата на офицер от военнослужещата служба, удрят я, а след това я преобръщат. По време на сблъсъка те съблякоха униформите на офицерите и скандираха:

"Срам!"

Володимир Зеленски и генерал Кирил Буданов, шефът на неговата администрация и един от най-уважаваните военни лидери в Украйна, осъдиха действията на бунтовниците.

Буданов заяви:

"Ако днес събличате и биете военнослужещ от собствената си армия, помислете кой ще ви защити утре от врага."

И все пак, с продължаването на четиригодишния конфликт с Русия, подобни сблъсъци стават все по-чести. Видеоклипове на спречквания между мъже в военна възраст и офицери от омразните териториални центрове за набор на Украйна се превърнаха в често срещано явление в социалните медии. Тактиката им стана известна като "бусификация" – по името на микробусите, използвани за откарване на новобранците, които са били наборни насилствено.

За Роман и други мъже, които живеят в укритие, те са призрак на абсолютен страх. Въпреки това, той настоява, че ограниченото му съществуване не може да се сравни с ужасите на службата на фронта:

"Просто не искам да умра. Това е най-основният човешки инстинкт."

Това е чувство, споделяно от около два милиона укриващи се от наборна служба в цяла Украйна, както и от стотици хиляди войници, обявени за "отсъстващи без разрешение", след като са избягали от фронта.

Репресивните тактики се превърнаха в норма по време на борбата на Украйна да поддържа бойните си сили, което превърна офицерите по наборната служба в мишени на обществения гняв.

Известно е, че трима са били убити, а през април националната полиция съобщи, че от началото на войната са регистрирани 611 нападения. Броят на инцидентите с насилие се е увеличил в сравнение с миналата година – от пет през 2022 г. до почти 120 през първите четири месеца на тази година.

Междувременно украинският комисар по правата на човека събра над 6 000 жалби от граждани, в които се твърди, че през 2025 г. са били извършени актове на насилие от страна на мобилизатори.

Ескалацията съвпада с все по-належаща криза с личния състав на фронта, предизвикана от изтощение;

изчерпан резерв от доброволци; усещания за институционална корупция и нарастващо недоволство от практиките по мобилизацията.

Смята се, че около 150 000 украински войници са загинали от началото на мащабната руска инвазия през 2022 г., а ранените се оценяват на над 500 000.

Ситуацията ще стане още по-критична, ако, както сочат последните доклади, Русия успее да попълни редиците си със стотици хиляди новобранци чрез нова вълна на мобилизация след изборите за Държавната дума през септември.

Д-р Ярослава Барбиери, научен сътрудник в "Украинския форум" към "Чатъм Хаус", заяви:

"След години на тотална война не е изненадващо, че наблюдаваме деморализация както във военните среди, така и сред по-широкото гражданско население. Ако погледнем назад към началото на мащабната инвазия, имаше вълна от хора, които доброволно се явяваха – и, разбираемо, с всяка изминала година, в която войната продължава, броят на хората става все по-малък и по-малък."

Михаил Федоров, отстраненият министър на отбраната на Украйна, пое поста, за да се справи с този проблем. 35-годишният технологичен гуру застъпи "асиметричните" тактики, като замени войната с големи жертви и изтощителни сражения с технологии и автоматизация, за да запази украинските животи и да повиши доверието във военната служба.

По време на мандата му през първите шест месеца на тази година съотношението между руските и украинските жертви се е повишило до почти осем към едно, според Центъра за стратегически и международни изследвания, в сравнение с две към едно или три към едно през по-голямата част от войната.

Това се дължи до голяма степен на умното използване на дронове от страна на страната, включително модели с изкуствен интелект.

Уволнението на Федоров от Зеленски този месец изкара разгневени протестиращи по улиците с ръчно изработени плакати, в това, което шеговито беше наречено "картонен Майдан" – алюзия към Майданската революция в страната от 2014 г.

Движението успя да постигне уволнението на генерал Александър Сирски, главнокомандващ на въоръжените сили, когото бившият министър на отбраната беше обвинил, че блокира военните реформи, включително и тези, свързани с изключително непопулярната система за мобилизация в страната. Разривът между двамата беше причината, която, според Зеленски, го е принудила да отстрани Федоров от поста му.

Генерал Сирски беше заменен от Михаил Драпати, който по-рано беше подкрепил Федоров в призивите му за радикална реформа на армията и командната култура. Съдбата на Федоров все още не е ясна. Според информации той е отказал предложения за друга длъжност в правителството, като е заявил, че ще приеме възстановяване на поста си само като министър на отбраната.

На фона на тези сътресения остават въпроси относно състоянието на реформите на министъра в армията, които имаха за цел да направят военната служба по-привлекателна и да привлекат украинци към армията без използване на сила.

Забавените промени включваха въвеждането на срочни договори, по-високи заплати, надбавки за риск на фронта, опростени прехвърляния между подразделенията и по-дълъг период на амнистия за войници, обявени за отсъстващи без разрешение, което им позволяваше да се върнат без наказание.

Независимо дали той ще се върне, или не, каза д-р Барбиери, украинците смятат, че е важно реформите да продължат.