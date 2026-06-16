Българинът, обвинен в шпионаж в Солун, остава на свобода

35-годишният български гражданин, задържан по подозрение в шпионаж след заснемане с дрон на район с военни обекти в Солун, беше освободен след разпит пред съдебните власти.

По информация на гръцките медии мъжът е отхвърлил обвиненията и е заявил, че е извършвал обикновен тестов полет на своя дрон. Според неговите обяснения той не е знаел, че се намира в близост до бивши военни съоръжения и не е имал намерение да събира информация, свързана с националната сигурност.

След приключване на процедурата следователят и прокурорът са преценили, че не е необходимо обвиняемият да остане в ареста. Въпреки това са му наложени ограничителни мерки – задължение редовно да се подписва в полицейско управление и забрана да напуска Гърция до приключване на разследването.

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Случаят предизвика сериозен интерес в гръцките медии, тъй като обвинението е свързано с евентуално заснемане на чувствителни обекти чрез безпилотен летателен апарат. Разследващите ще анализират заснетия материал, маршрута на полета и всички данни от дрона, за да установят дали действително е извършено нарушение или става въпрос за неволно навлизане в зона с ограничения.

До момента няма информация за връзки на българина с чужди служби или организирана шпионска дейност. Окончателните изводи по случая ще бъдат направени след приключване на разследването и експертизите по събраните доказателства.