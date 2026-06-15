Българин е арестуван в Солун по подозрение в шпионаж

35-годишен български гражданин е бил арестуван в събота, 13 юни, в Солун по подозрение в шпионаж, след като полицията установила, че е управлявал дрон без необходимото разрешение и е притежавал чувствителни изображения.
По информация на гръцката полиция разследването е започнало, след като жител на източната част на Солун подал сигнал за дрон, летящ в района. Служители от моторизираните полицейски части DIAS открили мъжа и установили, че той не притежава изисквания лиценз за управление на безпилотен летателен апарат, съобщава в. "Катимерини".
При извършената проверка в автомобила му е бил открит дрон. Анализът на съхраняваните данни е показал наличие на термовизионно изображение на обекти в района на бившия военен лагер "Фармаки" в Каламария.
Срещу заподозрения е образувано досъдебно производство, като се очаква той да бъде предаден на прокуратурата. Властите не са предоставили допълнителна информация за хода на разследването.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.