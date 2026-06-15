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Българин е арестуван в Солун по подозрение в шпионаж

Причината управлявал дрон без разрешение с чувствителни изображения

15.06.2026 | 11:20 ч. 8
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

35-годишен български гражданин е бил арестуван в събота, 13 юни, в Солун по подозрение в шпионаж, след като полицията установила, че е управлявал дрон без необходимото разрешение и е притежавал чувствителни изображения.

По информация на гръцката полиция разследването е започнало, след като жител на източната част на Солун подал сигнал за дрон, летящ в района. Служители от моторизираните полицейски части DIAS открили мъжа и установили, че той не притежава изисквания лиценз за управление на безпилотен летателен апарат, съобщава в. "Катимерини".

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При извършената проверка в автомобила му е бил открит дрон. Анализът на съхраняваните данни е показал наличие на термовизионно изображение на обекти в района на бившия военен лагер "Фармаки" в Каламария.

Срещу заподозрения е образувано досъдебно производство, като се очаква той да бъде предаден на прокуратурата. Властите не са предоставили допълнителна информация за хода на разследването.

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българин арестуван Солун подозрение шпионаж
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