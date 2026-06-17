Правителството решава за шефове на разузнаването и нови радари за армията

Министерският съвет ще проведе редовното си заседание днес от 10.00 часа, като сред ключовите точки в дневния ред са промени в ръководството на Държавна агенция „Разузнаване“, проектът за придобиване на нови трикоординатни радари за армията и решения, свързани с енергийната политика на страната.

Правителството ще разгледа предложения за определяне на временно изпълняващ функциите председател на Държавна агенция „Разузнаване“, както и за назначаване на заместник-председател на службата.

В сектор „Отбрана“ министрите ще обсъдят проект на поръчка по рамковото споразумение между България и Франция за придобиването на нови трикоординатни радари. Кабинетът ще разгледа и предложение до президента за промени в указа за длъжностите във Въоръжените сили и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания.

На вниманието на правителството ще бъдат и две решения, свързани с енергийната политика. Едното предвижда предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумение относно тълкуването и прилагането на Договора за Енергийната харта, а другото – денонсиране на самия Договор към Европейската енергийна харта и свързания с него протокол за енергоефективност.

Сред социалните теми е проекторешение за изплащане на еднократна финансова помощ на наследниците на загинал при природните бедствия в област Габрово през май тази година. Министерският съвет ще обсъди и промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете.

В дневния ред са включени още финансиране на Централната избирателна комисия за 2026 г., определяне на органи за скрининг на граждани на трети държави по нов европейски регламент, както и участие на България по дело пред Съда на Европейския съюз, свързано с преюдициално запитване на Върховния административен съд.

Министрите ще разгледат също доклади за участия на България в заседания на различни формати на Съвета на ЕС, промени в нормативната уредба за корабоплаването и решение за учредяване на сервитут върху държавни горски територии в община Хаджидимово.