Социализмът има бъдеще: Социалисти от цялата страна на събора на левицата на Бузлуджа

Традиционният Национален събор на левицата събра социалисти от цялата страна на Историческата поляна под връх Бузлуджа, за да отбележат 135 години от Бузлуджанския учредителен конгрес на партията и от създаването на организирано социалистическо движение в България.

Съборът премина под мотото „За социализъм с бъдеще“. Присъстваха членове и симпатизанти на партията, гости от младежки организации и политически формации и граждани.

Тържествените чествания започнаха с поднасяне на венци и цветя на паметника на Хаджи Димитър, на барелефа на основоположниците на партията и на паметника на партизаните от Габровско-Севлиевския отряд. Веднага след това ще бъде поставено началото на политическия митинг.

„БСП няма да бъде спрягано в минало време. БСП е партия с бъдеще, защото от нея има необходимост“, каза от сцената председателят на партията столетница Крум Зарков. Той допълни, че днес партията се събира, за да се възстанови. „Ние допуснахме грешки и бяхме санкционирани за тях. Няма нужда да се сърдим и цупим, а трябва да се разберем. Има три думи, които са моят план за възстановяване, ако вие ги приемете. Това са консолидация, организация и реализация“, каза Зарков.

Той посочи, че ще сезира партията с нов проект на устав, който да бъде адекватен на партийната ситуация и на политическото съвремие. Според Зарков той ще бъде приет до края на годината или началото на следващата.

Лидерът на БСП заяви, че основното мото, под което преминава събитието на Бузлуджа днес, е, че социализмът има бъдеще. „Напълно възможно е с добросъвестен труд да се живее добре. Няма нужда да се приема общество, което зачита единствено хитростта, триковете, измамата и корупцията. Това е основното послание“, каза Зарков. Той допълни, че подкрепата на Илияна Йотова за президент от БСП е естествена и логична. „Подкрепихме нейната заявка и куража да се кандидатира за президент. Очакванията ни към нея не са в бъдеще време, защото ние видяхме през годините какъв политик е Илияна Йотова. Видяхме и какъв държавен глава е, така че очакваме тя да стои на поста си, както и досега – достойно, като обединител“, коментира Зарков.

След края на политическия митинг на поляната се състоя летният университет, организиран от БСП, в три отделни шатри бяха проведени ателиета, посветени на „Лявото и синдикалните движения“, „Леви колективи“ и „Политика и изкуственият интелект“. По време на събора бяха събирани и подписи в рамките на инициативата „Не залагайте на хазарт старините ни“.

(БТА)