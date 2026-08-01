"Възраждане" иска засилена охрана на границата и временно суспендиране на Шенген с Испания

Партия “Възраждане” поиска засилена охрана на границата и временно суспендиране на Шенгенското споразумение с Испания във връзка с преминаването на десетки хиляди мигранти от Мароко в Сеута, Испания. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

"Националната сигурност на България би трябвало да е водеща за всяко българско правителство, а мигрантският натиск над външната граница на Европейския съюз и случващото се в Сеута са изключително притеснителни и изискват превантивни мерки за опазване на границите на България", пишат от партията.

"България трябва временно да суспендира Шенгенското споразумение с Испания по примера на Италия и да засили охраната на границата с по-силно присъствие на полиция и армия”, заяви председателят на “Възраждане” Костадин Костадинов, цитиран в съобщението.

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От днес влиза в сила решението на Италия да суспендира за месец шенгенските договорености с Испания. Мярката касае морската и въздушната граница на Италия с Испания.

Целостта на Шенгенската зона за свободно движение "е напълно гарантирана", заяви испанският външен министър Хосе Мануел Албарес в коментар за масовото навлизане на мигранти в испанския северноафрикански анклав Сеута, цитиран от Франс прес. "Почти всички влезли в Сеута вече са се върнали в Мароко", написа той в Екс.

(БТА)