Многобройни информирани руски източници от отбраната съобщиха, че броят на колумбийските граждани, служещи редом с украинските въоръжени сили, се е увеличил значително, което ги прави най-големият национален контингент сред чуждестранните бойци в Украйна. В интервю за държавната медия ТАСС, източниците твърдят, че колумбийците сега представляват почти половината от очаквания брой чуждестранен персонал, намиращ се в момента във военната зона, замествайки много западни бойци, напуснали конфликта през последната година. Източниците подчертават, че съставът на чуждестранния контингент на Украйна се е променил значително от края на 2025 г. Докато доброволци и наемници от страни, включително Съединените щати, Обединеното кралство, Германия и Канада, преди това са формирали значителна част от чуждестранните сили, източниците твърдят, че този персонал до голяма степен се е изтеглил и е бил заменен от новобранци от Латинска Америка, особено от Колумбия, пише MWM.

Колумбия притежава един от най-големите резерви от опитни военни в света поради десетилетия вътрешен конфликт срещу бунтовнически групировки и наркокартели, като ветерани от бойните действия са били разположени в подкрепа на подкрепените от Запада военни усилия в Йемен, Судан и сега Украйна. Нарастващото присъствие на латиноамерикански новобранци отразява все по-международния характер на руско-украинската война. След избухването на пълномащабни военни действия през 2022 г., както Русия, така и Украйна разчитат в различна степен на чуждестранен персонал. Украйна създаде Международния легион в началото на конфликта, за да привлече доброволци от чужбина, докато организации като Полския доброволчески корпус, Грузинския легион и Американската група за предно наблюдение играят важна роля във военните усилия.

Руските сили многократно са отдавали висок приоритет на нападенията срещу чуждестранен персонал, подкрепящ военните усилия на Украйна.

Един от най-известните инциденти се е случил през януари 2024 г., когато ракетен удар е ударил съоръжение, в което са настанени предимно френски контрактори, което е довело до най-малко 80 жертви, включително над 60 смъртни случая според руски източници. Руските държавни медии твърдят, че убитите са висококвалифицирани специалисти, отговорни за работата със сложни западни оръжейни системи, надхвърлящи възможностите на повечето новомобилизирани украински служители. Според съобщенията, тяхната загуба е намалила оперативната наличност на някои от най-модерните средства за удари с голям обсег на Украйна, докато не бъдат намерени заместващи специалисти.

Докато контрактори и доброволци от по-богатите западни страни обикновено са били наемани на технически, консултантски, разузнавателни, логистични и обучителни длъжности, новобранци от страни като Полша, Бразилия и Колумбия по-често са били назначавани на бойни операции на фронтовата линия. Сериозният недостиг на персонал, пред който са изправени украинските въоръжени сили, доведе до предприемането на широк спектър от крайни мерки, които освен разчитането на персонал от контрактори, включват повишаване на максималната възраст за наборна военна служба за възрастни граждани и работа за по-нататъшно автоматизиране на операциите на фронтовата линия чрез използване на роботи и дронове за разузнавателни и логистични роли. Чуждестранните контрактори понесоха огромни загуби на фронтовата линия, като бившият офицер от украинската служба за сигурност Василий Прозоров съобщи през декември 2025 г., че приблизително 10 000 чуждестранни контрактори са били убити в действие от избухването на пълномащабните руско-украински военни действия през февруари 2022 г.