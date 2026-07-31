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Първият US самолет кацна на авиобаза "Безмер"

МО категорично: Няма пряка заплаха за страната ни

31.07.2026 | 16:20 ч. Обновена: 31.07.2026 | 16:54 ч. 60
БГНЕС

БГНЕС

Първият от очакваните общо 8 американски самолети-цистерни кацна в авиобаза "Безмер", съобщава Министерството на отбраната.

МО категорично заявява, че по отношение на средата за сигурност, компетентните служби ще извършват ежедневна оценка на обстановката. 

Към момента оценката е, че няма пряка заплаха за страната. Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността.

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Припомняме, че на 22 юли Народното събрание подкрепи разполагането на самолетите в "Безмер”, а решението доведе до напрежение между управляващи и опозиция.

През последните дни жителите на село Безмер излизат на протест заради разполагането на самолетите. Беше инициирана и подписка срещу кацането на американските самолети, която събра близо 475 подписа.

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Тагове:

авиобаза Безмер американски самолети Министерство на отбраната заплаха национална сигурност
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