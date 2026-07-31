Мадагаскарската пролет се превърна в руска зима: от народен бунт до военна хунта с подкрепа от Кремъл

Това вече се превърна в познат сценарий в цяла Африка. Водени от младежи протести се обръщат срещу корумпирани лидери; президентът пада; армията се намесва, обещавайки връщане към гражданско управление и тогава пристигат руснаците.

Мадагаскар е най-новата страна, която следва този път. Миналия октомври, след седмици на безредици заради недостига на вода и електроенергия, президентът Раджоелина избяга от островната държава. Властта пое полковник, който обеща, че ще има избори. В рамките на няколко седмици от Москва пристигнаха наемници, за да подкрепят новата хунта, пише The Times.

В разпалените часове след свалянето на Раджоелина ликуващите млади протестиращи вярваха, че са променили бъдещето на страната си. Но девет месеца по-късно, без ясен график за връщане към гражданско управление, те се страхуват, че един корумпиран режим е бил заменен с друг и че тяхната революция може да допринесе повече за интересите на Кремъл, отколкото за техните собствени.

Вместо да работи с гражданските лидери по обещания график за провеждане на избори, лидерът на хунтата, полковник Майкъл Рандрианирина, прие руски делегации и през февруари замина за Москва, за да се срещне с президента Путин, с което наруши десетилетия наредба, при която малагасийските лидери първо се обръщаха към Париж – бившата им колониална сила. Оттогава Русия изпрати съветници и оръжие и подкрепи нова проруска партия.

"Имаше нужда от сигурност и Русия отговори на нея", заяви Тиери Виркулон от Френския институт за международни отношения.

Той описа режима като "параноичен" по отношение на контрапреврат – страх, който се прояви през април, когато прокуратурата обяви, че е предотвратила предполагаем заговор за убийството на Рандрианирина, в който се твърди, че е замесен един от неговите собствени полковници. Виркулон оценява, че около 100 наемници от Руския африкански корпус, наследниците на групата "Вагнер", се намират в Мадагаскар, където охраняват президента и обучават неговите войски.

В Париж тези събития предизвикаха тревога, предвид загубата на влияние на Франция в бившите ѝ колонии Мали, Буркина Фасо и Нигер, където военните хунти изгониха френските войски и след това се обърнаха към Москва.

Мадагаскар наскоро експулсира френски дипломат заради предполагаем заговор за дестабилизация, на фона на слухове, опровергани от Париж, че на острова действат френски наемници. Отношенията, според Виркулон, сега са белязани от „взаимно недоверие“ - разрив, който е по вкуса на Кремъл, който „винаги е готов да си уреди сметките с Франция в Африка“.

За Москва Мадагаскар предлага различна възможност в сравнение с опустошения от войната Сахел.

Там няма джихадистко въстание, с което да се бори, но стратегическото местоположение и минералните богатства на острова стават все по-ценни, тъй като войната в Украйна, конфликтът с Иран и прекъсването на световното корабоплаване преобразуваха международната търговия. Островът се намира в Мозамбикския пролив, през който преминава почти една трета от световния суров нефт, и разполага с големи залежи от графит, кобалт, никел и редкоземни минерали, които са от решаващо значение за производството на батерии за електромобили, електроника и военна техника.

Друга ясна промяна настъпи този месец, когато парламентът в Антананариво предаде контрола върху вноса на гориво на острова на нова държавна компания, с което сложи край на 25-годишна система, управлявана от западни фирми, сред които TotalEnergies и Vitol. Анализатори заявиха, че това ще проправи пътя за внос на руски петрол, подложен на санкции, което от своя страна ще изложи мадагаскарските предприятия – от авиокомпании до минни компании – на западни санкции.

Москва също така предложи изграждането на съоръжения за съхранение на гориво на острова и прояви интерес към изоставена военноморска база в Анциранана, разположена на северния край, откъдето се виждат морските пътища между Африка и Индо-Тихоокеанския регион.

За Русия това е нещо като завръщане у дома: през 70-те и 80-те години на миналия век марксисткото правителство на Мадагаскар се съюзи със Съветския съюз, който въоръжи острова и го снабдяваше с петрол, докато френското колониално влияние отслабваше. За много малагасийци обаче подновеният геополитически интерес към острова им не е утеха.

Островът се лута между политически кризи и нестабилни граждански правителства откакто получи независимост от Франция през 1960 г. Раджоелина, 52-годишният свален президент, за първи път взе властта с подкрепата на военните след протестите през 2009 г. Той спечели две избори, последният от които през 2023 г., преди сам да бъде свален от власт в резултат на протести. Сега той живее в изгнание в Дубай.

Тази нестабилност непрекъснато се е използвала от Русия в цяла Африка, тъй като тя запълва политическите вакууми и предлага защита на обсадените владетели в замяна на влияние и достъп.

Това също не е първият път, когато протестиращите биват измамени от армия, която се представя за съюзник. В Египет през 2013 г. и в Судан през 2019 г. народните въстания бяха погълнати от генералите, които твърдяха, че ги подкрепят.