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Моторист загина, след като самокатастрофира в прохода Шипка

61-годишният мъж е бил откаран в болница, където е починал

01.08.2026 | 14:35 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Моторист загина, след като самокатастрофира на главен път I-5 – северната страна на прохода Шипка, съобщиха от МВР в Габрово.

Сигналът за произшествието е подаден около 10:00 часа чрез единния европейски номер за спешни повиквания 112. На място незабавно е изпратен полицейски екип, който е установил самоличността на водача – 61-годишен мъж от село Шумата.

Мъжът е транспортиран в болнично заведение, където по-късно е починал.

По първоначална информация той е самокатастрофирал, след като се е ударил в крайпътна мантинела.

Причините за пътнотранспортното произшествие са в процес на изясняване.

 

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