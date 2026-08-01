Моторист загина, след като самокатастрофира в прохода Шипка

Моторист загина, след като самокатастрофира на главен път I-5 – северната страна на прохода Шипка, съобщиха от МВР в Габрово.

Сигналът за произшествието е подаден около 10:00 часа чрез единния европейски номер за спешни повиквания 112. На място незабавно е изпратен полицейски екип, който е установил самоличността на водача – 61-годишен мъж от село Шумата.

Мъжът е транспортиран в болнично заведение, където по-късно е починал.

По първоначална информация той е самокатастрофирал, след като се е ударил в крайпътна мантинела.

Причините за пътнотранспортното произшествие са в процес на изясняване.