Проучването БСК Индекс 2025 показва, че България е на 27-мо място по обща оценка. Идеята за изследването стартира преди няколко години, а целта му е да анализира проблемите и потенциалните решения. Големият въпрос е как да насочим усилията си, за да имат те някакви по-осезаеми резултати. Събрахме статистически данни от различни източници и индекси – на фокус тази година са реформите и институционалната среда. Това каза Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

България традиционно е на последно място по редица показатели, но идеята на изследването не е да покажем колко сме зле. Основният ни извод тази година е, че имам редица конкурентни предимства, но страдаме от институционална незрялост.

Важно е да използваме по-добре предпоставките, които имаме. „Темата с данъчното облагане е много актуална, но тя трябва да се разглежда в контекст“, коментира гостът.

Прави впечатление, че според различните стълбове и показатели сме в компанията на различни държави. Според събеседника целта на индекса е да даде храна за размисъл и да внесе допълнителни аргументи в публичния дебат. Данъчното облагане не е достатъчно, за да привличаме инвеститори, тъй като в стълба, който касае институциите, попадат здравеопазване, образование и регулаторната среда.

Редица държави се опитват да овладеят инфлацията чрез административни мерки, но всички регулират изхода и това, което се вижда най-бързо – цената. Много повече усилия са необходими, за да се промени средата така, че да се стигне до понижаване на цените. Нужно е повече конкретика, за да не се стига до популистки мерки.

Минчева обясни, че в сферата на здравеопазването са дадени няколко краткосрочни препоръки, свързани с увеличаване на дела на профилактиката, въвеждане на телемедицината, обучения в областта на образованието и други. Когато говорим за късането на връзката между пазара на труда и образованието, много важен въпрос е липсата на квалифицирани учители. Мерките са насочени към стимулиране на дискусия в тези конкретни области.

Тя допълни, че много мерки са необходими в областта на върховенството на правото. Трябва да е ясно, че има контролни органи на всички равнища. Важно е този тип предложения да получат публичност, но на първо място трябва да се подредят проблемите. По този начин с по-малко енергия на правилните места могат да се постигнат по-добри резултати.

„Привличането на кадри отвън е тема, която се дискутира много в последно време“, отбеляза гостът. Разбира се, по-устойчивото решение е да се работи в образователната система и да се подобри връзката между нея и бизнеса. Напредъкът се случва с темпове, които далеч не следват развитието на технологиите. Много дълго време смятахме, че можем да внесем работещ модел и да получим резултати, но се оказа по-сложно от това.

Иновациите се случват в много големите компании или при тяхно сътрудничество с тях. България трябва да развива своята AI екосистема, но по-важно е да реши къде точно искаме да се позиционираме в целия процес на създаване и разпространение на AI. “Очакванията ни трябва да са реалистични, за да знаем къде искаме да привлечем инвестиции“, категорична е Минчева.

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