Свръхдефицит и бюджет: Нужна ли е промяна в българската данъчна система?

Икономическите предизвикателства пред България се увеличават. След като страната влезе в процедура по свръхдефицит, са нужни бюджетни промени, които да върнат баланса в публичните финанси, а една от препоръките на Европейската комисия е промяна към прогресивно данъчно облагане.

Затова Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: Нужна ли е промяна в данъчната система на България?

Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика:

На този етап няма сериозни икономически или политически основания за промяна на данъчната система в България. Макар периодично да се обсъждат промени в плоския данък или осигурителните вноски, липсват убедителни аргументи, че подобни мерки биха подобрили събираемостта или бюджетните приходи.

Напротив, по-високото данъчно облагане може да стимулира укриването на доходи и да отслаби инвестиционната привлекателност на страната. Българският данъчен модел остава едно от конкурентните ѝ предимства, а фокусът следва да бъде върху по-доброто управление на публичните разходи, а не върху повишаване на данъчната тежест.

Левон Хампарцумян, финансист и зам.-председател на Българския форум на бизнес лидерите:

Според мен българската данъчна система има едно ключово предимство – нейната простота. Тя е сравнително лесна за администриране, а събираемостта на приходите е на добро ниво и може да бъде подобрявана без промяна на основния модел. Не виждам необходимост от увеличение на данъчните ставки.

Подобна стъпка би имала смисъл едва когато публичните средства се използват по-ефективно. В противен случай повишаването на данъците би означавало просто да се наливат повече ресурси в система, която все още не работи достатъчно ефективно.

Боян Иванчев, икономист и преподавател в УНСС:

Към момента не смятам, че има необходимост от промяна на ДДС или на плоския данък в България. Преди да се пристъпи към подобни промени, е много по-важно да се оптимизират публичните разходи и да се премахнат неефективните и ненужни бюджетни плащания.

Данъчната система оказва пряко влияние върху икономическата активност и затова всяка промяна трябва да бъде добре обмислена. Приоритет следва да бъдат по-ефективното управление на публичните финанси и по-доброто използване на събраните средства, а не увеличаването или преструктурирането на данъчната тежест.

Васил Караиванов, макроикономист и преподавател в СУ:

Според мен няма необходимост от промяна на данъчната система в България нито сега, нито в близките години. Настоящият модел с плосък данък, ДДС, акцизи и осигурителни вноски е добре балансиран и функционира ефективно.

Основният проблем не е в приходната част на бюджета, а в начина, по който се управляват публичните разходи. Вместо данъчни промени, усилията трябва да бъдат насочени към по-ефективно и дисциплинирано разходване на средствата, без ненужно увеличаване на бюджетните разходи.

Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ:

Според мен България няма нужда от фундаментална промяна на данъчната си система. Добрата данъчна политика трябва да бъде проста, предвидима, неутрална и с ниски ставки върху широка данъчна база. В този смисъл българският модел е конкурентоспособен и създава благоприятна среда за инвестиции.

Вместо повишаване на данъците или въвеждане на прогресивно облагане, по-важно е да се подобрят събираемостта, електронизацията и борбата със сивата икономика. Истинското предизвикателство е не как да се събират повече приходи, а как публичните средства да се управляват по-ефективно.