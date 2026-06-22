IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 66

Разбиха мрежа за клониране на карти за гориво, двама са арестувани у нас ВИДЕО

Групата извършвала скиминг и измами за хиляди евро в няколко държави от ЕС

22.06.2026 | 13:47 ч. 3
Снимка: ГДБОП

Снимка: ГДБОП

Двама души са задържани у нас при спецакция на българските и румънските власти на 18 юни срещу мрежа за клониране на карти за горива, съобщиха от Главна дирекция (ГД) "Борба с организираната престъпност" (БОП) на фейсбук страницата си.

При операцията са претърсени са пет адреса и автомобил в София и Ямбол. Престъпната група се е занимавала със скиминг на карти за зареждане на горива от европейски търговски вериги и финансови измами за хиляди евро. Арестуваните у нас са на 30 и 48 години. Други двама членове на престъпната група вече са задържани и са предадени на румънски съд през май т.г.

Свързани статии

Съвместното разследване на трансграничното престъпление е започнало в средата на миналата година под името JI Secure Pay и под координацията на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа (SELEC). Установено е, че от април 2025 г. до февруари т.г. членове на групата – български граждани, са монтирали скимиращи устройства на бензиностанции за самообслужване на територията на Румъния и страни от ЕС. Копираните данни от картите за гориво на потребителите са били използвани за фалшифициране на платежни инструменти, използвани за зареждане на гориво в особено големи количества.

Действията по неутрализирането на престъпната дейност продължават, допълниха от ГДБОП.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

разбиха мрежа клониране карти гориво двама арестувани
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem