Разбиха мрежа за клониране на карти за гориво, двама са арестувани у нас ВИДЕО

Двама души са задържани у нас при спецакция на българските и румънските власти на 18 юни срещу мрежа за клониране на карти за горива, съобщиха от Главна дирекция (ГД) "Борба с организираната престъпност" (БОП) на фейсбук страницата си.

При операцията са претърсени са пет адреса и автомобил в София и Ямбол. Престъпната група се е занимавала със скиминг на карти за зареждане на горива от европейски търговски вериги и финансови измами за хиляди евро. Арестуваните у нас са на 30 и 48 години. Други двама членове на престъпната група вече са задържани и са предадени на румънски съд през май т.г.

Съвместното разследване на трансграничното престъпление е започнало в средата на миналата година под името JI Secure Pay и под координацията на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа (SELEC). Установено е, че от април 2025 г. до февруари т.г. членове на групата – български граждани, са монтирали скимиращи устройства на бензиностанции за самообслужване на територията на Румъния и страни от ЕС. Копираните данни от картите за гориво на потребителите са били използвани за фалшифициране на платежни инструменти, използвани за зареждане на гориво в особено големи количества.

Действията по неутрализирането на престъпната дейност продължават, допълниха от ГДБОП.