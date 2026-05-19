IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 97

ГДБОП разби двe схеми за сексуална експлоатация на деца онлайн

Арести в Плевен и Пловдив за детска порнография и онлайн посегателства

19.05.2026 | 16:45 ч. 4
Снимка: ГДБОП

Снимка: ГДБОП

ГДБОП задържа двама мъже за сексуална злоупотреба с деца в интернет.

Единият е съхранявал 5 терабайта с изображения на малолетни, другият е инициирал контакти с момичета с цел създаване на порнографски материали.

56-годишен мъж е арестуван на територията на област Плевен на 12 май 2026 г. по образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 159, ал.4 НК - разпространение в мрежата на порнографски материали, за създаването на които са използвани малолетни лица от двата пола.

Свързани статии

По време на проведените процесуално-следствени действия на адреса на задържания е установено, че в реално време е разпространявал в мрежата файлове със сексуално насилие над деца. При първоначален преглед на лаптопа му е установено наличието на над 30 000 файла с видео и изображения, представляващи злоупотреба с деца, а на иззетия харддиск съхранява над 5 терабайта материали с подобно съдържание с деца на възраст до 10-12 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор от Районна прокуратура - Плевен задържането му е продължено на 72 часа, а по-късно спрямо него е наложена и постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

40-годишен мъж е задържан от антимафиотите ден по-късно, на 13 май 2026 г., на територията на област Пловдив.

За него е установено, че е регистрирал фалшиви профили, чрез които под чужда самоличност в различни онлайн приложения е инициирал контакти с малолетни момичета с цел създаването на материали с порнографско съдържание и участие в порнографско представление – престъпление по чл. 155а, ал.2 НК. 

Оставането му в ареста е продължено от наблюдаващ прокурор при Районна прокуратура – Пловдив и потвърдено от съда.

Работата по случаите продължава.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ГДБОП схеми сексуална аксплоатация деца онлайн
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem