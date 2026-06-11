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ГДБОП разби група за инвестиционни измами, действала от колцентър в София

Петима български и чужди граждани са задържани

11.06.2026 | 15:53 ч. 5
Снимка: ГДБОП

Снимка: ГДБОП

Служители на Дирекция “Киберпрестъпност” при ГДБОП проведоха специализирана операция срещу престъпна група, извършвала инвестиционни измами срещу чуждестранни граждани. В хода й е неутрализирана дейността на колцентър, рекламиран като надежден инвестиционен посредник, който работи с партньорски екипи по целия свят.

В хода на разследването е установено, че дейността е осъществявана от офис в бизнес сграда на територията на София. Събрани са доказателства, че дейността му е насочена към убеждаване да се инвестират средства срещу обещания за висока възвращаемост и разширяване на приходите, които не само не са реализирани за обещания период от време, но и клиентите на платформата не са могли да придобият обратно дори първоначално вложените средства.
Полицейската акция е проведена на 4 юли 2026 г. под надзора на Софийската градска прокуратура. Образувано е досъдебно производство за престъпления по чл. 212а и 321 от НК – за компютърна измама и въвеждане в заблуждение на граждани с цел набавяне на облага.

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Петима души са задържани от киберполицаите по Закона за МВР – български и чужди граждани.

Извършени са претърсвания в административната сграда и още два частни адреса, от които са иззети множество компютърни конфигурации, мобилни устройства, документи и вещи, имащи отношение към разследването.

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Тагове:

ГДБОП разби престъпна група инвестиционни измами колцентър София
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