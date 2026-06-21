ГДБОП задържа мъж за изработка на "оръжия-призраци" в Бургас

ГДБОП задържа мъж в Бургас, заподозрян в изработка на така наречените "оръжия-призраци" с помощта на 3D принтери.

Специализираната операция е проведена на 18 юни и според главната дирекция "Борба с организираната престъпност" е първата по рода си в България, насочена срещу подобна дейност.

При претърсване на частен адрес разследващите са открили и иззели няколко 3D принтера, материали и консумативи за тях, включително ролки с полимери и оборудване за обработка на готови изделия.

Намерени са още компютърни конфигурации и електронни устройства, съдържащи файлове с чертежи и технически модели на различни огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Събраните доказателства са докладвани на Районната прокуратура в Бургас, а разследването по случая продължава, пише БГНЕС.

От ГДБОП посочват, че акцията е част от усилията на правоохранителните органи срещу разпространението на "оръжия-призраци" - огнестрелни оръжия, произведени извън традиционните производствени и контролни механизми, което ги прави трудни за проследяване.

От дирекцията допълват, че международните институции все по-често обръщат внимание на рисковете от изработката на оръжия в домашни условия чрез достъпни технологии като 3D печата. В редица държави вече се обсъждат нови законодателни ограничения и технически механизми за контрол срещу незаконното им производство и разпространение.