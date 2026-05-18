WWF Bulgaria след атаката на мечките: Витоша не е градски парк

Апелираме за повече осъзнатост сред посетителите, казват те след евентуалното нападение от мечка

18.05.2026 | 17:00 ч.
Снимка: БГНЕС

Природен парк "Витоша" е прекрасно място за туризъм и отдих, но не е градски парк. Това припомнят от WWF Bulgaria във връзка с нападението от мечка над човек. 

От организацията обаче подчертават, че разследването продължава и все още не е напълно потвърдено, че именно мечка е убила туриста на "Витоша". Когато бъдат готови пълните резултати, от WWF Bulgaria ще направят изявление. 

"Апелираме за повече осъзнатост сред посетителите - винаги, когато сме в планината, да спазваме правилата за безопасно поведение, с уважение към природата и нейните обитатели, към другите туристи и към самите себе си", пишат от организацията, като припомнят и какви са съветите им при среща с мечка. 

Трагедията на Витоша

В събота труп на млад мъж беше намерен на Витоша. Лицето му е било обезобразено, имал е и дълбока рана на хълбока. От Планинската спасителна служба коментираха, че е възможно починалият да е бил нападнат или от мечка, или от големите кучета, които обитават района.

Хижа "Рудничар" неработи от години."

Според аутопсията, става дума за нападение от мечка с малко мече.

 

