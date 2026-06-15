Мечката, убила човек на Витоша, може и да се окаже злобно куче

Преди месец труп на млад мъж бе намерен на Витоша, а вината за смъртта му бе хвърлена на мечка с малко мече. Още тогава обаче експерти и планинари се усъмниха, че се прибързва със заключението, а убиецът може и да е куче.

30 дни по-късно свидетелства за опасни кучета продължават да заливат социалните мрежи. Потребител в групата "Хижи и заслони" предупреди туристите да са внимателни, когато посещават района на хижа "Острица", където бе убит младият мъж.

"Приятели, проблемът с "мечката" в района на хижа "Острица" във Витоша продължава! Вчера, в съботния ден, мои познати от Перник, са минали покрай хижата в посока хижа "Еделвайс" и хижа "Звездица". Едно от кучетата на "Острица" ги е нападнало. Хвърляло се е да ги ухапе, било е с верига на врата и изключително зло. Спасило ги е това, че са били няколко човека и някак са успели заедно да се предпазят. На връщане обаче, след няколко часа, потърсили съдействие от случаен турист с автомобил, който ги откарал до пътеката. Същото куче отново било там и отново ги нападнало, като се опитвало да захапе гумите на автомобила. За случаят с подаден сигнал на тел.112", пише Катрин Енчева.

Тя отбелязва, че е крайно време обществото да вземе мерки.

"Опасни и агресивни животни, колкото и да сме природозащитници, нямат място в парковете, където ежедневно се разхождат хора. Не е достатъчно да са вързани!", пише тя.

Според коментаторите става дума за белгийски овчарки

Сигнали за опасните кучета са подавани в продължение на години. Мерки обаче не са взети.

"Преди няколко години минах покрай хижа Острица с колело, същото злобно куче се опита да ме нападне, но здравата верига го спря. Ако наглия и безотговорен стопанин продължава да е непокист, рано или късно ще си намери майстора", пише друг потребител.

"Много често караме колела точно, минавайки от там. Кучетата са изключително злобни и нападателни. 100% не е мечка, а някое от песовете горе….", казва друг потребител.

"Най-сетне някой да има търпението да го напише. Това куче е скачало и по нас, но бяхме с бебе и човекът си го хвана", пише друг човек.

Експерти също не изключват версията за нападение от кучета.

"Напълно възможно е, защото ПП "Витоша" е място, където софиянци си изхвърлят кучетата, и тези животни понякога оформят глутници", коментира малко след нападението Александър Дуцов, старши експерт "Опазване на видове" на WWF.

Подавани са сигнали и до парк "Витоша"

Още през април, месец преди нападението над младежа, мъж пита във Facebook къде може да подаде "сигнал за агресивно, свободно движещо се куче с веригата на хижа Острица".

"Не се минава по пътеката. Кучегон или друго средство? И пистата ли е частна собственост? Другите две? Още са вързани, всички са обучени за нападение и агресия", пише той.

А през май Ивелина Паскалева пише, че е подала сигнал до управата на парк "Витоша". От там й връщат имейл, който тя публикува, възмущавайки се:

"Собствениците на домашните любимци на територията на хижа Острица били посъветвани да държат кучетата си вързани и под надзор... Ама самите собственици на хижата дали и те са уведомени и дали ще спазят това... А да видим..."