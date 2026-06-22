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На 8 август такситата трябва да имат стикери само в евро, от бранша искат нов срок

До края на септември трябва да бъдат актуализирани и тарифите

22.06.2026 | 13:31 ч. 5

Таксиметровият бранш поиска удължаване на срока за подмяна на стикерите с цените в евро и лева до края на годината, а не както предвижда законът - до 8 август. 

"Има Закон за въвеждане на еврото в Република България и ние го спазваме. Миналата година при други състави на министерството и на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" също поискахме удължаване на първоначалния срок, който започна на 8 август 2025 г.", обясни председателят на Съюз "Такси" Кирил Ризов в "България сутрин".

Той уточни, че срокът е бил удължен до 31 октомври.

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"Тогава започнахме с новите стикери. От 1 януари сме с други нови стикери. На 8 август трябва да сме с трети нови стикери - само в евро. Единствената ни молба към сегашния състав на Министерството на транспорта и съобщенията, респективно ИА "Автомобилна администрация", е  стикерите, които ще останат, да продължат да бъдат до края на годината в евро и лева", настоя Ризов.

По думите му се очаква до края на септември да бъдат актуализирани в София тарифите, както и в другите населени места.

"Актуализацията е по методика, която СОС прие, опира се до обективни фактори и се прилага автоматично. Ако сменим стикерите на 8 август, което ние не искаме, до месец-два ще трябва отново да ги сменяме, защото ще имаме актуализация на тарифите", подчерта още Ризов.

Председателят на Европейския център за развитие на таксиметрови политики Николай Джумаков изтъкна пред Bulgaria ON AIR, че има инициатива по повод промяна и изменение на член 131 от НК.

"В този член са защитени полицаите, медиците и учителите. Промяната, която искаме ние, е да се добавят и таксиметровите водачи. Да бъдат защитени от нападения. В последните две седмици има няколко нападения. Едното е в Пловдив, другото в Перник, също в Кюстендил. Нашите таксиметрови шофьори никога не агресират първи", информира той.

Според Джумаков в момента повечето нападения съдът ги степенува по хулигански подбуди. 

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"По член 131 най-малкото наказание е две години затвор. Тази промяна я правим с цел да не си упражняват агресията върху нашите таксиметрови шофьори", подчерта още председателят на Европейския център за развитие на таксиметрови политики.

Джумаков съобщи за кампания за поставяне на двойни видеорегистратори във всяко такси: "Това ще даде защита и на шофьорите. Най-добрите варианти за защита на шофьорите са видеорегистратори, баник бутони, и промяната за член 131".

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