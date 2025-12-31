IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Таксиметровите услуги в София поскъпват

Вижте какви ще са новите цени

31.12.2025 | 19:00 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Таксиметровите услуги в София поскъпват с настъпването на първия ден от новата 2026 година и официалното въвеждане на еврото в България. 

Минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег през деня в София ще е 0,73 евроцента или 1,43 лв., а нощната тарифа – 0,84 евроцента или 1,65 лв. на километър. 

Поскъпването на таксиметровите услуги в София бе одобрено от Столичния общински съвет още през октомври. Шофьорите мотивираха скока на цените с нарасналите разходи за гориво, заплати и поддръжка.

Максималната крайна цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за дневна тарифа ще е 1,24 евро (2,43 лв./км.); а на нощна тарифа – 1,52 евро (2,98 лв./км.), пише БГНЕС.

