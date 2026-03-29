И таксиметровите шофьори се жалват от цените на горивата, курсовете излизали на загуба

Високите цени на горивата у нас удариха и по таксиметровия бранш. В Благоевград все повече са шофьорите на такси, които не работят през последните седмици, заради поскъпването на различните видове гориво. А заради липса на клиенти, често курсовете им излизат на загуба.

Курсове на кратки разстояния и огромни разходи за поддръжка на автомобила. В комбинация с повишаващите се цени на горивата, голяма част от таксиметровите шофьори в Благоевград работят за да покрият разходите си.

"Аз карам дизел, сутринта си напълних резервоара, цената беше 1,61, вчера 1,59, сутринта беше 1,61. Тежко е положението в бранша, просто едвам се издържа, караме го на мускули както се казва", казва Мариан Милев пред БНТ.

През последните седмици, наблюденията на таксиметровите водачи показват, че и клиентите става все по-малко.

"Цените на горивото, къде?! Да отидеш с една кола… те ходят и на работа, как ще се справят? И таксиметровите също… особено ние от "Грамада", за да отидем до поликлиниката – 6 евро до поликлиниката и обратно… и лекарства."

"100-тина и под 100, няма работа, скъпо им е на хората… дано приключи всичко да не скачат повече, че оставаме без работа", ракзава Роза, която също е таксиметров шофьор.

"Работим за стотинки, след това всичко отива за гориво. Трудно е много, защото много от колегите си купиха нови коли, не всеки има пари за нов автомобил, повечето са със заеми, това им е като камък на плещите всеки месец", допълва колегата й Кирил.

Планираната помощ от държавата няма да засегне никой от таксиметровите водачи, с които се срещна екипът ни. Това е причината от няколко седмици все повече жълти коли да си стоят по гаражите.

"Няма да помогне на никой, нито тези 20 евро, където ги мислят… помощ няма", на мнение е Цветан Гушков.

"Де факто ние работим едва ли не за разходите, а ние издържаме семейства, имаме деца, други разходи, като всеки един нормален човек… има колеги дето прекратяват с бизнеса и започват друга работа", казва Мариан Милев.

- 20 евро на месец, дори ние нямаме достъп до тези пари… нашият бранш, за нас никой не мисли.

От бранша се надяват държавата и общините да намерят механизми, с които да ги облекчат. А вариантите, според тях, намаляването на ДДС-то или чрез отпадане на патентните данъци, които плащат всяка година към общината, в която се намират.