Асен Меджидиев е номинацията на ПБ за подуправител на НЗОК

Д-р Асен Меджидиев е номинацията на ПГ на “Прогресивна България” за втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса.

Д-р Меджидиев е бивш министър на здравеопазването, припомня Нова тв.

Номинацията е входирана вчера, а това е първа кандидатура за новото ръководство на НЗОК.

Процедурата по избор на нов подуправител беше задействана по спешност от Народното събрание след оставката на досегашния подуправител проф. Момчил Мавров. Днес изтича крайният срок за подаване на предложения от парламентарните сили.

Предстои документите на д-р Меджидиев да преминат през задължителна проверка, след което той ще бъде изслушан в парламентарната Комисия по здравеопазване.

Паралелно с това позицията на управител на НЗОК също остава без постоянен титуляр. Настоящият ръководител доц. Петко Стефановски подаде оставка на 10 юни с мотив липса на политическа подкрепа.

Тъй като до момента няма внесени номинации за неговия пост, по закон доц. Стефановски продължава да изпълнява функциите си до окончателния избор на негов наследник от депутатите.