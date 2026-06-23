Окончателно: Двама от "Калашниците" остават зад решетките

Софийският апелативен съд потвърди решението на Софийския градски съд (СГС) и постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" на обвиняемите Красимир Алексиев и Росен Иванов, свързвани с групата "Калашниците".

Определението на СГС е правилно, мотивирано и законосъобразно, постанови съдът. И двамата обвиняеми са привлечени за тежки умишлени престъпления, наказуеми с лишаване от свобода. Двамата са обвинени за заплахи, принуди, искане на откуп, незаконно лишаване от свобода и др. Решението не подлежи на обжалване.

Прокуратурата настоя да се уважи решението на СГС. Според държавното обвинение и за двамата е налице твърде завишена степен на обществена опасност.

Защитниците на обвиняемия Алексиев поискаха по-лека мярка за неотклонение. Според адвокатите СГС безкритично е приел направената квалификация на деянието му и те помолиха мярката за неотклонение да бъде различна от "задържане под стража" или да остане без постановена мярка. Според тях Алексиев няма да се укрие, често говори пред медии и е известен, има семейство и деца.

Защитата на Иванов посочи, че СГС не е анализирал обстоятелствата, но е приел предпоставката, че е налице опасност той да извърши престъпление, ако не е задържан под стража. Според защитата няма каквото и да било доказателство Иванов да е оказвал влияние на свидетели. Предходното му осъждане не се отнася за престъпление срещу личността. Липсват всякакви доказателства, че Иванов е лице с висока обществена опасност, казаха още от защитата и поискаха по-лека мярка за неотклонение.

Обвиняемият Алексиев каза, че от три месеца е безработен, а преди това е бил управител на автомивка и автосервиз. Той поиска съдът да му наложи по-лека мярка за неотклонение.

Обвиняемият Иванов, който каза, че поправя коли, също помоли съда за по-лека мярка, тъй като се грижи за семейството си.

Какво знаем за Красимир Ангелов и Росен Иванов

Красимир Алексиев е смятан за една от водещите фигури в групата "Калашниците", свързвана с квартал Ботунец в София.

Софийската градска прокуратура го обвинява в изнудване и отвличане. Според обвинението той е отправял заплахи към мъж на име Димитър Стефанов с цел да получи пари.

Името му беше широко коментирано след информация, че е обявил своеобразен "кастинг" за нови членове на "Калашниците", след което последваха полицейски действия.

Росен Иванов е сочен от прокуратурата като член на "Калашниците".

Обвинен е в принуда и отправяне на заплахи. Според разследването през 2023 г. е заплашвал Димитър Стефанов да предаде 7000 лева на Красимир Алексиев.

По време на съдебното производство свидетел е заявил, че Иванов е бил пребит в миналото от Васил Филипов, чието име впоследствие стана известно покрай тежката катастрофа на Челопешко шосе.

Според прокуратурата и свидетелски показания групата е действала в Ботунец и е била свързвана със склоняване към проституция, сводничество, лихварство, рекет и заплахи. Част от защитата на обвиняемите твърди, че първоначално организацията е започнала като група за взаимопомощ и благотворителност.