Осем обвинени от групата на "Калашниците", прокуратурата не изключва още арести

Осем души от т.нар. група на "Калашниците" вече са привлечени като обвиняеми след мащабната акция на ГДБОП, СДВР и прокуратурата. Това стана ясно по време на съвместен брифинг на Софийската градска прокуратура, Софийската районна прокуратура и МВР.

Всички обвиняеми са задържани за срок до 72 часа, като от прокуратурата не изключиха възможността към наказателна отговорност да бъдат привлечени и други лица.

Говорителят на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова съобщи, че двама от задържаните са обвиняеми по дела на градската прокуратура. По думите ѝ става въпрос за тежки престъпления, за които законът предвижда наказания до 10 и до 12 години лишаване от свобода.

От държавното обвинение уточниха още, че част от лицата от групата не попадат за първи път в полезрението на разследващите органи.

"По отношение на другите лица от същата група в СГП е имало и предишни дела. Едното е било за организирана престъпна група с шестима привлечени към наказателна отговорност. Това дело е било на ГДБОП, а по друго производство вече има внесен обвинителен акт в съда", посочи Петрова.

Шестима обвиняеми по дела в Софийската районна прокуратура

Говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев съобщи, че в районната прокуратура се водят няколко досъдебни производства срещу членове на групата.

По тях шестима души са привлечени към наказателна отговорност за престъпления, свързани с трафик на хора, причиняване на лека телесна повреда и предоставяне на помещения за развратни действия.

Николаев уточни, че повечето от задържаните имат криминални регистрации и предишни осъждания, макар сред тях да има и лица без присъди.

Над 50 претърсвания и иззети 42 000 евро

От ГДБОП съобщиха, че по време на операцията са задържани общо 52 души. От тях 36 са арестувани от антимафиотите, а останалите - от служители на СДВР.

По думите на разследващите основната линия на работа е била свързана с трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

В хода на акцията са извършени претърсвания на около 50 адреса. Разследващите са открили списъци с имена на момичета, а част от тях в момента се разпитват като свидетели.

Иззети са около 42 000 евро в брой, както и оръжия, чийто произход и предназначение тепърва се изясняват.

МВР: Групата е била наблюдавана от години

Директорът на СДВР Николай Пелтеков заяви, че част от хората от групата са били задържани и преди, включително през 2024 година.

Той подчерта, че случаят с "Челопешко шосе" не е причината за сегашната операция, а само един от епизодите, свързани с дейността на разследваните лица.

По думите му има и две досъдебни производства за заплахи срещу пострадали, за които се твърди, че са били отправяни от хора, близки до групата.

Разследването продължава, като по част от делата вече са назначени експертизи.

От МВР посочиха още, че в структурата на групата е имало лица, които са се ползвали с по-висок авторитет и към които останалите са проявявали по-голямо подчинение и уважение.

Кои са "Калашниците"?

Dnes.bg припомня, че групата на "Калашниците" нашумя около тежката катастрофа на "Челопешко шосе", при която автомобил се вряза в автобус. При инцидента загинаха четирима души, а 16 бяха ранени. Часове след катастрофата имената на шофьорите Траян и Васил Филипови бяха свързани с групата.

"Калашниците" са известни най-вече с дейност в столичния квартал "Студентски град". Според данни от разследващите те са демонстрирали висок стандарт на живот, движели са се с луксозни автомобили и са показвали усещане за безнаказаност, включително чрез публикации в социалните мрежи.

Групата е свързвана със сводничество, проституция, трафик на хора, рекет и изнудване. По информация от разследването част от жените са били склонявани да проституират, а някои от тях са били изпращани в чужбина, основно в Германия.

Схемата "Lover Boy" и контролът над жертвите

Според разследващите част от момичетата са били набирани по схемата "Lover Boy". Това е модел, при който мъжът първоначално се представя като партньор и изгражда емоционална връзка с жертвата. Впоследствие тази връзка постепенно се превръща в зависимост и контрол, използвани за въвличане в сексуална експлоатация.

Появи се и информация, че част от момичетата са били татуирани с изображение на калашник, за да се знае към кого "принадлежат".

Според свидетелства "Калашниците" често са посещавали заведения в "Студентски град", заемали са най-скъпите сепарета и са се държали демонстративно. Името на групата се свързва както с татуировки на калашник, така и с дрехи с изображение на оръжието.

Рекет, просяци и страх в кварталите

Според данни, цитирани от разследващите, дейността на групата не се е ограничавала само до сводничество и сексуална експлоатация. "Калашниците" са свързвани и с рекет, заплахи, физическо насилие и контрол върху част от просещите в София.

Твърди се, че приходите от този тип дейност са значителни, а кръгът около групата се е развивал основно в ромските махали.

Разследващите тепърва трябва да установят дали събраните доказателства са достатъчни, за да бъдат доказани всички твърдения за дейността на групата пред съда.