Прокуратурата с подробности: Шестима от "Калашниците" са обвинени в сводничество

С подробности за различните обвинения срещу Калашниците и гравитиращи около тях, излязоха от прокуратурата. При акцията на 14 юни в столичния кв. "Ботунец" бяха задържани над 50 души. В операцията участваха Софийската градска прокуратура, Софийската районна прокуратура, ГДБОП и СДВР.

Обвиненията са съставени по новообразувани досъдебни производства, разследванията по които се извършват от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Едно от лицата е привлечено към наказателна отговорност за това, че чрез заплашване с тежка телесна повреда е принудил пострадал да му даде парична сума.

Другият обвиняем е привлечен за това, че в телефонен разговор принудил пострадал да се разпореди с парична сума, като го заплашил с тежка телесна повреда, както и за това, че в продължение на седем денонощия противозаконно лишил момиче от свобода.

С постановления на наблюдаващ прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа и предстои СГП да внесе искане в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите.

От прокуратурата напомнят, че в СГП се води и разследване срещу шестима за участие в организирана престъпна група по дело, разследвано от ГДБОП под ръководство и надзор на СГП, и на които се извършват данъчни ревизии по разпореждане на наблюдаващия прокурор. Това е акцията срещу Калашниците от началото на март.

Друго досъдебно производство е приключено и внесено с обвинителен акт от СГП в съда срещу един обвиняем за принуда и грабеж.

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност шестима мъже за набиране и транспортиране на отделни лица с цел да бъдат използвани за развратни действия чрез принуда, както и за други престъпни посегателства.

Б. Т. е задържан за това, че е извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление по отношение на две лица, като употребил сила и заплахи – престъпление по чл. 150, ал. 1 НК.

Е. А. и О. А. са задържани за това, че са набирали, транспортирали и приемали отделни лица с цел да бъдат използвани за развратни действия - престъпление по чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал. 1 НК.

М. К. и К. К. са задържани за това, че са предоставяли систематически помещения на различни лица за полови сношения - престъпление по чл.155, ал.5, т.3, вр.ал.3, вр.ал.2, вр.ал.20, ал.2, вр.ал.1 НК.

М. П. е задържан за това, че е набирал, транспортирал и приемал отделни лица с цел да бъдат използвани за развратни действия - престъпление по чл. 159а, ал. 2, т. 6, вр. ал. 1 от НК, както и за това, че чрез нанасяне на удари причинил телесна повреда на полицейски орган при и по повод изпълнение на службата му-престъпление по чл. 131, ал. 2, пр. 4, т. 4, вр. чл. 130, ал. 2 от НК и чл. 131, ал. 2, пр. 4, т. 4, вр. чл. 130, ал. 2 НК.

По случаите се водят досъдебни производства под ръководството и надзора на СРП.

В хода на разследването до момента са извършени претърсвания, намерени и иззети са множество доказателства.

С постановления на наблюдаващите прокурори в СРП шестимата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа.

Предстои да бъдат внесени искания от СРП за определяне на мярка задържане под стража спрямо обвиняемите в Софийски районен съд.

Продължава активната работа за установяване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона по всички неприключени досъдебни производства.