Подробности за "Калашниците": Единият бил натопен от проститутка, която обичал

След масовите арести в софийския квартал "Ботунец" на хора, свързани с така наречената група на "Калашниците", петима души се изправиха пред съда.

Съдът остави двама от тях - Минко Петров и Емрах Алексиев, в ареста. Обвиненията са от рекет и заплахи до трафик на хора и склоняване към проституция.

Първи пред съда застана Минко Петров, който обясни, че не става въпрос за склоняване към проституция и сводничество, а за семейна драма

Той помоли да бъде освободен без мярка за неотклонение. Петров обеща, че ще се явява пред съда и разследващите органи при всяко призоваване. Според магистратите няма опасност той да се укрие, но съществува риск да извърши ново престъпление, ако бъде пуснат с по-лека мярка или без такава.

"Натопен съм от проститутка, която обичам. Това е Светла Василева. Ние живеехме заедно 1 година, но тя не поиска да проституира. Затова изнесох багажа ѝ от блока ми. Потърси ме преди 4 дни с молба за помощ, намерих ѝ апартамент и там ме задържаха от ГДБОП", разказа той пред съда.

Петров разказа, че кара Максим - нелегално такси. Като такъв возел всякакви хора. Обясни, че само Светла Василева е дала показания, че кара жени. Прокурорът по делото посочи, че имало данни, че Петров е вземал пари от транспорта. Позова се само по показанията на Василева и посочи, че тепърва трябва да се разпитат други свидетели. След заседанието обвинителят обясни, че сумите били между 50 и 60 евро.

След неговата пледоария Петров заяви, че е возил и обвинител. В обясненията си преди това го пропусна. Посочи, че той му платил и попита защо ако е сводник, ще кара нелегално такси. Обясни, че полицаите му избили 3 зъба, дори показа 2 липсващи. Според него така двама от задържалите го антимафиоти от ГДБОП получили травмите си - единият го удрял, а докато го правел, неволно ударил колежката си, пише "24 часа".

В началото Петров разказваше, че с Василева били разделени и просто го потърсила с молба за помощ преди 4 дни. Тогава ѝ намерил апартамент, където го задържали. Имал и комуникация, която доказвала, че жилището, в което го арестували, е за Василева и нейното дете. Дори имало условие там тя да не проституира. Каза, че имал данни за 20 000 евро, които тя получила, за да даде показания срещу него. Въпреки това, сега щял да живее с нея и искал да се преместят в държава, където проституцията е легална.

Петров говореше гладко, без диалект или акцент. На няколко пъти се разплака. Каза, че 3 пъти е бил Коафьор на годината. Мъжът има 2 предишни присъди - глоба за каране пиян и 7 месеца условна присъда за шофиране дрогиран. Той поиска делото срещу него да бъде прекратено и категорично отрече да има нещо общо с Калашниците. Той бе в съдебната зала по къси, неонови гащи. На главата му липсваше татуировка на руския автомат.

След Петров пред съда застана и Емрах Алексиев

Срещу него е повдигнато обвинение за склоняване към проституция. Той отрича това да се е случвало, но според прокуратурата има достатъчно доказателства, че е откарвал момичета на конкретни адреси, където те са изкарвали около 120 до 180 евро на час.

И двамата отричат да са част от така наречената група на "Калашниците" и твърдят, че не знаят кои са останалите участници и предполагаемите ѝ лидери.

"Когато ме заключиха, бях на работа. Напълно съм готов да съдействам на държавата. Не е нужно да съм в ареста, защото не съм опасен. Няма да се укрия. Обвинението, което ми е повдигнато, не е достатъчно да бъда задържан", заяви обвиняемият в съдебната зала.

На други двама Красимир Алексиев и Росен Иванов - обвинени в принуда и отправяне на заплахи, Софийският градски съд също определи мярка за неотклонение "задържане под стража"

По делото са събрани достатъчно доказателства, от които може да се направи обоснован извод за съпричастността им към престъпленията, за които са привлечени като обвиняеми. Всички свидетели сочат, че двамата, заедно с други лица, са формирали група, занимаваща се със сводничество, лихварство и други престъпни дейности.

На неизвестна дата през 2023 г. Иванов заплашил Димитър Стефанов да даде на Красимир Алексиев 7 хил. лв. и го заплашил, че ще му счупи главата.

Също на неизвестна дата през 2024 г. Красимир Алексиев заплашил същия Димитър Стефанов, за да му даде пари. "Имам хора навсякъде, ще се оправя. Ще видиш кой съм, ще ти счупя главата", заканвал се Алексиев. Той е мъжът, който обяви кастинг за нови членове на Калашниците в неделя, но се "явиха" само от ГДБОП, за да ги арестуват.

Красимир Алексиев е осъждан през 2022 г. в Бургас заради фалшиви документи, а Иванов - два пъти за шофиране без книжка. И двамат аработили в строителството, н онапоследък нямали трудова ангажираност.

Свидетели по делото разказали, че Калашниците са заедно от 2020 г. Започнали като група за взаимопомощ, но после започнали да се занимават с лихварство, сводничество, рекет и заплахи.

Един от свидетелите дал дпоказания, че Росен Иванов от Калашниците бил пребит преди време от Васил Филипов, който е един от шофьорите, предизвикали тежката катастрофа с 4 жертви на "Челопешко шосе".

Показания е дала и Зоя Велинова, която е била проститутка, но заминала за Германия и срещнала там мъж, с когото заживяла.

"Те са под светлините на прожекторите, активни са в социалните мрежи, няма да извършат престъпление. Занимават се и с благотворителна дейност, построили са къща на бедни хора", каза адвокатът на Алексиев, но съдът реши да остави клиентът му и Росен Иванов за постоянно в ареста.