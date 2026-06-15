Анчев за "Калашниците": Трябва проверка в оперативните служби на МВР

На фона на масовите арести в "Ботунец" и последвалата мащабна спецакция срещу криминалната група на "Калашниците" темата за сигурността, контрола и работата на институциите отново излезе на преден план.

Бившият заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев коментира в студиото на "Денят ON AIR" дейността на престъпните групи и рисковете, които подобни структури създават за държавата.

Политически чадър или корупционни мрежи

Според Анчев, когато се говори за подобни криминални структури, не бива прибързано да се хвърлят публични обвинения за политически чадър. По думите му подобно твърдение би изисквало да бъдат посочени конкретни имена и политически сили.

В ефира на Bulgaria ON A

IR той подчерта, че в конкретния случай по-скоро става дума за корупционни мрежи, които за съжаление съществуват в Министерството на вътрешните работи.

Анчев отбеляза, че гражданите са разбрали за съществуването на тези групи не благодарение на правоохранителните органи, а след трагичен инцидент.

Рискът от криминални анклави

Бившият заместник-министър предупреди, че подобни престъпни прояви не трябва да се разглеждат само през етнически или други специфични признаци. Според него става дума за проблемни социални слоеве, към които държавата трябва да насочи много повече внимание.

В противен случай съществува риск да се формират анклави на криминална престъпност - зони, в които институциите трудно биха могли или изобщо биха искали да влязат.

Анчев даде пример с Чикаго, където цели квартали и малки градчета са се отказали от собствени полицейски органи и са прехвърлили тази дейност към шерифските служби заради сериозни проблеми с правовия ред.

Какво трябва да провери МВР?

Според Иван Анчев МВР трябва да направи сериозна проверка в оперативните си служби - от районните управления и инспекторите до главните дирекции. Целта, по думите му, е да се изясни откога има оперативна информация за тези лица, какви данни са събирани и какви технически средства са били прилагани спрямо тях.

Подобна проверка би показала дали през годините тези криминални групи са били престъпно покровителствани.

Анчев изрази надежда, че доказателствата, събрани от прокуратурата, ще издържат в съдебната фаза. Той отбеляза още, че обществото все още не знае колко семейства са пострадали от дейността на тези групи, включително от принудата към проституция.

Престъпни синдикати и търговия с гласове

Бившият заместник-министър подчерта, че покупко-продажбата на гласове по време на избори не е изолиран бизнес, а съпътстваща дейност към други тежки престъпления като контрабанда, проституция и рекет.

По думите му днес се вижда нова криминогенна среда, изградена от малки престъпни синдикати, които си взаимодействат и се заменят взаимно.

Като пример за подобни структури Анчев посочи и футболните агитки на водещи отбори, на които според него обществото не обръща достатъчно внимание.

Попитан за евентуални проверки в МВР или кадрови промени, той заяви, че като политическо лице в миналото не е получавал подобни сигнали. Анчев допълни, че главният секретар е най-важната професионална фигура в министерството и носи пряка отговорност за справянето с тези проблеми.

В заключение той изрази надежда, че ще дойде момент, в който българската полиция - по модела на скандинавските държави - ще работи изцяло в защита на гражданите и върховенството на закона, без да обслужва политически интереси.