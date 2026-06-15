Рекет, проституция, просяци... Ще замлъкнат ли "Калашниците"?

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Продължава разследването на групата на "Калашниците". След операция на полицията в столичния квартал "Ботунец", която продължи до късно снощи, бяха задържани около 36 души. Според МВР те са се занимавали със сводничество, рекет и изнудване.

Спецоперацията бе проведена от ГДБОП и СДВР.

В момента се извършват и разпити на задържаните, като очакванията са днес или в следващите дни да има още задържани лица.

„Броят на задържаните лица вчера е огромен. С тях не е спряно да се работи от момента на задържането досега. В хода на работата с тях най-вероятно ще излезе информация, която ще наложи задържането и на други граждани“, каза на брифинг Николай Пелтеков, директор на СДВР.

И. ф. главен секретар на МВР Любомир Николов потвърди на брифинг още вчера, че задържаните са от групата на "Калашниците".

На някои от адресите бяха открити оръжия, на други - момичета и списъци с имена на момичета, вероятно са използвани да проституират за конкретни лица от задържаната група.

Работи се по шест образувани вече досъдебни производства на градската и районната прокуратура, основно за рекет, сводничество и изнудвания.

"МВР ще бъде безкомпромисно. Тяхното време ще свърши", заяви вчера главен комисар Любомир Николов. Той апелира хората да подават сигнали своевременно, когато видят в своите райони някой да безчинства и нарушава обществения ред.

Мнозина от тях са добре познати на МВР. Били са задържани и са образувани досъдебни производства, но при разглеждане на мерките им са били пуснати на свобода. Един от задържаните е Пешо Калашника, който се води за един от лидерите, в началото на май 2025 г. при специализирана операция на 7-мо Районно управление (РУ) към СДВР. Интересен факт е, че около 10 дни преди да бъде арестуван, той е бил жестоко пребит пред столично заведение в "Студентски град".

На снимките, които бяха разпространени от полицията, се вижда една огромна група момичета, обърнати с лице към стената, а зад тях стоят тежковъоръжени служители на ГДБОП. Момичетата са били набирани по схемата "Lover Boy”. Това е модел, при който мъжете, занимаващи се с трафик на хора, първоначално се представят като любовници на тези момичета. Така ги привличат, карат ги да се чувстват във връзка, но в един се превръща във връзка на зависимост.

Появи се и информация, че тези момичета са били татуирани с калашници, за да се знае, чия собственост са.

Групата на "Калашниците" нашумя покрай бруталната катастрофа на "Челопешко шосе", при която кола се вряза в автобус, загинаха четирима, а 16 бяха ранени.

Часове след фаталната катастрофа - имената на шофьорите Траян и Васил Филипови бяха свързани с така наречената група на "Калашниците".

"Калашниците" са оперирали предимно на територията на столичния квартал "Студентски град". Демонстрирали са висок стандарт на живот, придвижвали са се с луксозни автомобили и са демонстрирали безнаказаност. Това личи и от публикации в социалните мрежи.

Бандата е свързвана със сводничество и проституция, а към дейността им влиза и трафик на хора. Склонявали са жени да проституират , а част от жертвите са били изпращани да "работят" в чужбина, предимно в Германия.

"Калашниците" са действали предимно в "Студентски град", а насилието и рекета са били част от тяхната дейност. Налагали са системен тормоз, заплахи и физическо насилие над млади жени, предимно студентки.

Името на бандата идва от татуировки на "Калашник" по тялото, както и носени фланелки с изображението на оръжието. В чалготеките в "Студентски град" често са заемали най-скъпите сепарета и са се държали демонстративно, свидетелстват сервитьори и управители.

"Калашниците" държат и част от просяците в София. Средствата, които се генират от този "бизнес" са много големи. Тези хора са такива и това се знае от полицията. Този кръг се развива в ромските махали.

Тепърва полицията, прокуратурата и съдът трябва да свършат своята работа, за да разберем дали има достатъчно доказателства, че за всичко това.