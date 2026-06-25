КС отмени решението за присъединяването на България към "Съвета за мир"

Конституционният съд обяви за противоконституционно задължаването на Министерския съвет да внесе законопроект за ратифициране на присъединяването на България към Устава на Съвета за мира, международната инициатива, основана от американския президент Доналд Тръмп.

Решението е взето по конституционно дело №7/2026 г., образувано по искане на самия Министерски съвет. Докладчик по делото е съдия Галина Тонева.

В решението си Конституционният съд стъпва на своята трайно установена практика, според която Народното събрание не може неограничено да се намесва в сферите на държавното управление и да изземва функциите на други органи.

Аргументите на съда

Сред основните аргументи на съда са, че с оспореното решение парламентът е излязъл извън пределите на собствената си компетентност, като депутатите са задължили МС и министъра на външните работи да приемат актове, които не произтичат от Конституцията и Закона за международните договори на Република България.

Според магистратите правомощието на парламента да ратифицира международни договори не означава, че той може да принуждава правителството кога и дали изобщо да инициира процедурата по внасяне на законопроекта за тази ратификация. Решението за стартиране на процеса принадлежи изцяло на изпълнителната власт.

Как се стигна до делото?

До конституционното дело се стигна след спор между законодателната и изпълнителна власт, чуято кулминация достигна през пролетта на тази година.

На 13 март 2026 г. НС прие спорното решение (обнародвано в ДВ, бр. 28 от 2026 г.), с което директно нареди на МС да предприеме необходимите стъпки, за да може България да стане държава- основателка на новия Съвет за мира – глобален формат, създаден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Министерският съвет обаче отказа да изпълни решението, определяйки го като груба намеса в работата на кабинета и външното министерство, и веднага сезира Конституционния съд.