Съвет за мир, ООН 2, частен клуб на Тръмп: Какво подписахме в Давос?

Голяма и неприятна изненада - така журналистът Нина Спасова коментира решението на страна ни да се присъедини към Съвета за Мир на американският президент Доналд Тръмп.

“Обикновено България изчаква обща позиция, не е от най-активните във външната политика страни, а сега изведнъж премиерът в оставка направи крачка, която самият той едва ли може да обясни. От Съвет за мир в Газа стана Съвет за мир с глобално значение. Странно е, че България и Унгария от Европа участват. Много държави започнаха да говорят за ООН 2, но в тази му форма е далеч. Голямата въпросителна е какво подписаха там", каза Спасова в предаването “България сутрин”.

Ерата на Тръмп

Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество каза, че конкретни ангажименти и финансови разходи за България не произтичат - те са по-скоро имиджови. Той добави, че учредителен документ все още не е публикуван. То, което изтече в медиите и се знае до момента, е , че по-скоро става въпрос за частна организация, защото председател няма да бъде президентът Доналд Тръмп, а лицето и позицията остава дори след като изтече мандатът му.

“За него има ера “Тръмп” и това преди нея. Държавните лидери, които подписаха в Давос, са нещо като рицарите от ордена на Доналд Тръмп. Мандатът за членство е 3 години и държавите, които искат да останат, трябва да дадат по 1 млрд. долара, с които Тръмп да се разполага за мира по света", обясни Димитров пред Bulgaria ON AIR.

Позицията на страните от ЕС

По думите на Спасова страните от ЕС нито заклеймяват Съвета, нито обаче участват в него.

"Всяка страна от ЕС изтъкна своите аргументи - че не е ясно какъв е този съвет и че организацията до някаква степен конкурира ООН. Може би най-добре формулира позицията италианският премиер Мелони. Тя каза, че Уставът на този съвет противоречи на Конституцията на Италия, но ще бъде неинтелигентно Европа да се дистанцира и да не участва в подобен "интересен" орган. Прозря зависимостта и на премиера, и на правителството ни в оставка", посочи тя.

Путин няма да спре войната

Димитров прогнозира, че войната в Украйна няма да спре, защото Путин няма интерес да я приключи.

"Държавата, която води най-голямата и агресивна война вече 4 години, да бъде канена в Съвета за мир - определено е притеснително. Не само това е причината да отказват страните от Европа да се присъединят - просто вече има такава организация. Този Съвет за мир няма отношение към войната в Украйна и няма и да има. Тръмп предпочита да постигне целите си без военни действия, но както разбрахме с Венецуела, ако се наложи - би използвал. Тръмп смята да свиква този Съвет всеки месец", изтъкна Димитров.

Гледайте видеото с целия разговор.