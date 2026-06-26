Опасни "месоядни" бактерии в морската вода на Европа заради затоплянето

С повишаването на температурите на морската вода в Европа все по-често се отчита присъствието на бактерии от рода Vibrio.

Според специалисти причината не е в разпространението на нова екзотична инфекция, а в климатичните промени, които променят условията в крайбрежните зони.

По-топлите води и продължителните горещи периоди създават благоприятна среда за развитието на тези микроорганизми, пишат Meteo Balkans.

Сред различните видове най-сериозни опасения предизвиква Vibrio vulnificus.

Тя често е наричана "месоядна бактерия",

тъй като при определени обстоятелства може да причини тежки инфекции на кожата и меките тъкани.

В по-тежки случаи инфекцията може да достигне до кръвния поток и да доведе до сериозни усложнения, особено при хора с отслабен организъм.

Бактериите от рода Vibrio са естествена част от водната среда. Те се срещат най-вече в морски и бракични води, където сладководни и соленоводни течения се смесват. Подходящи условия за тяхното развитие има в лагуни, речни устия, плитки заливи и затворени крайбрежни райони.

Тези микроорганизми предпочитат по-топла вода и по-ниска концентрация на сол.

Поради тази причина броят им обикновено нараства през летните месеци, особено когато високите температури се задържат продължително време.

Най-често заразяването става по два начина. Единият е чрез консумация на сурови или недостатъчно сготвени морски дарове, най-вече стриди, миди и други филтриращи организми. Другият е при попадане на замърсена вода върху открити рани, порязвания, ожулвания или кожни възпаления.

Важно е да се подчертае, че бактериите не се предават между хората.

Рискът е свързан единствено с контакта със замърсена вода или заразена храна.

Доскоро подобни инфекции се смятаха за характерни предимно за по-топлите райони на света. Днес обаче учените наблюдават разширяване на зоните, в които бактериите могат да оцелеят и да се размножават. Основните причини са затоплянето на моретата, по-честите екстремни горещини и промените в крайбрежните екосистеми.

Особено внимание се обръща на Балтийско море, където ниската соленост и високите летни температури създават благоприятни условия за развитие на бактериите. Под наблюдение са също Северно море, различни естуарни райони и крайбрежни зони около големи речни устия.

Средиземно море също попада сред рисковите региони заради ускореното затопляне на водите и зачестилите морски горещи вълни.

Черно море също притежава характеристики, които могат да благоприятстват развитието на бактерии от рода Vibrio.

Сред тях са по-ниската соленост, вливането на големи реки, плитките крайбрежни участъци и високите температури през лятото.

Това обаче не означава, че плажовете по българското Черноморие са опасни. Експертите подчертават, че ключово значение имат редовният мониторинг на водите, строгият контрол върху морските продукти и информираността на гражданите, предаде "Фокус".

За повечето здрави хора рискът от заразяване остава сравнително нисък.

По-голямо внимание е необходимо при хора с диабет, чернодробни заболявания, отслабена имунна система или незараснали рани. При тях контактът с топла морска вода в рискови райони може да увеличи вероятността от развитие на сериозна инфекция.