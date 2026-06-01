Започва летният сезон по Черноморието

Официално стартира летният сезон по родното Черноморие, съобщава Нова тв.

От днес плажовете трябва да са напълно готови за туристи, спасителите да са заели постовете си, а чистотата на водата ще се следи активно.

Днес обаче времето няма да е на страната на желаещите да плажуват - очаква се купесто-дъждовна облачност, като не е изключено на места да превали и прегърми. Температурата ще бъде между 21 и 24 градуса, а водата - между 18 и 20.