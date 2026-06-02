Мъртво вълнение по морето вече има през цялата година, а не както досега

Още с официалното начало на летния сезон от 1 юни морето все първа жертва. Какви са опасностите на юнското море, има ли вече спасители по плажовете и какво да правят туристите, ако изпаднат в трудна ситуация в морето.

"От вчера започнахме работа, водата все още е студена и това допринася за хипотермия, за измръзване и за водни инциденти. Времето е динамично, появява се и мъртво вълнение, затова ние, когато започнем работа, първото нещо е да проверим какво е дъното, дали морето дърпа, да знаем каква флагова сигнализация да сложим, дали е зелено, дали жълто, дали червено. Но това нещо може да се променя много бързо. За половин час според времето, според вятъра, се променя и морето. И затова ние сме нащрек, винаги внимаваме и взимаме подходящите мерки за безопасност за къпане и плуване", каза пред БНТ Петър Русев, старши спасител на Северния плаж в Бургас.

Въздухът е топъл, над 25 градуса, но морето все още е студено. Спасителите не препоръчват плуване сутрин, защото температурата на водата е под 18 градуса и може да се изпадне в хипотермия.

"Човек може да се намокри, да влезе до колене, за една, две, пет минути максимум. И после, ако остане студено, първите тръпки, когато вече ръцете започват да жабунясват, означава, че тялото се охлажда и трябва да излезе. Ако остане още 5 минути примерно, тогава вече за децата е опасно, защото почват да посиняват, зъбите им почват да тракат и това означава, че вече тялото се охлажда и пада под 35 градуса, което означава, че незабавно трябва да се излезе до водата", каза Петър Русев.

Препоръката е дори при затопляне на водата да се плува на обезопасени плажове, през работното време на спасителите и наоколо да има хора, за да може, ако стане инцидент, да се вика за помощ.

"Другото, което препоръчвам, когато решат да плуват, хората да влязат до гърди, да плуват успоредно на брега, да имат дъно под краката си, ако стане нещо, да могат да стъпят и да се чувстват по-безопасно", сподели Русев.

Спасителите предупреждават, че мъртво вълнение по морето вече има през цялата година, а не - както досега, в края на месец юли или през септември. Разликата е, че опасното явление не е толкова продължително - може да продължи само ден-два, докато с приближаването на есента се е случвало до продължи и до 40 дни.

Най-важният съвет на спасителите е човек да не изпада в паника. "Може да легне по гръб, защото човек има плаваемост и ако е близко до брега, да се опита да плува не срещу течението, защото то е с по-голяма скорост. Човек плува с 5-7 км в час, докато мъртвото вълнение може да бъде 20-30 км, това означава, че човек не трябва да се бори с мъртвото вълнение. Плува се по диагонал и косо, защото тук примерно има мъртво вълнение, пък на 20-30 метра от двете страни има течение. И по такъв начин, човек ако плува косо или по диагонал, може да излезе и да вика и да маха за помощ", каза Петър Русев.