Проверка: Няма видими замърсявания от мазут на плажа или в морето край Варна

Дирекцията провери ивицата между втора и трета буна

29.04.2026 | 14:15 ч.
БГНЕС

Няма видими замърсявания от нефтопродукти на плажа или в морето край Варна, показа проверката на Басейнова дирекция „Черноморски район“, каза директорът на регионалната структура Явор Димитров.

Дирекцията се самосезира от изтекла в социалните мрежи информация, че по пясъчната ивица между втора и трета буна в града има мазутни петна. 

Не са открити видими замърсявания нито на брега, нито по камъните, или във водата, посочи Димитров. Огледани са и районите на север и на юг от предполагаемото петно. Екипът на дирекцията е взел проби, които предстои да бъдат изследвани. Резултатите ще станат ясни през следващата седмица и ще бъдат оповестени, съобщава БТА.

