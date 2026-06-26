Демерджиев за акцията във Варна: 25 задържани, 5 от тях са общински служители

Нови данни за корупционни практики и участие на общински служители по казуса “Баба Алино” разкри разследване и спецакция във Варна. Подробности даде вътрешният министър Иван Демерджиев.

Министър съобщи, че до момента задържаните са 25 души, като петима от тях са общински служители. Част от тях ще бъдат привлечени като обвиняеми.

“Невзоров е разпитан подробно, има 25 арестувани, работата продължава. На някои от тях ще бъдат повдигнати обвинения. Той има доста подробни и много съдържателни показания по много въпроси, включително и за ДАНС“, каза Демерджиев.

Министърът подчерта, че разследването не се ограничава само до изграждането на незаконното селище, а обхваща и други съмнителни практики в местната администрация. “Изясняват се механизми не само по отношение на възникването на това незаконно селище, но и други незаконни практики в Община Варна“, обясни министърът.

Събрани доказателства

Демерджиев добави, че вече са събрани значителен обем доказателства, а десетки свидетели са дали показания.

“Подробно са събрани доказателства за тези незаконни практики и те ще бъдат докрай изяснени. Отговорните ще бъдат предадени на прокуратурата“, добави министърът.

Демерджиев добави, че разследването обхваща период от няколко години назад.

Разследването обхваща период от няколко години назад. По думите му именно тогава са започнали да се появяват документи, чрез които е правен опит да бъде узаконено строителство с очевидно незаконен характер. “Става въпрос за две, три, четири години назад - от момента, в който започват интензивно да изникват документи, с които се опитва да бъде узаконено това строителство, което очевидно е незаконно“, посочи Демерджиев.

Той допълни, че събраните данни сочат към участие на служители и ръководни кадри в общинската администрация и по други сходни случаи. “Вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров“.

По думите му разследващите са попаднали на доказателства за трайно установен механизъм за издаване на документи за търпимост. “Очевидно това е практика, която не е прилагана само спрямо тях, а им е предложена и приложена стара, позната практика в тази община“, заяви Демерджиев.

Министърът добави, че разследването има за цел да достигне до всички лица по веригата. Той посочи още, че Олег Невзоров е съдействал на разследващите и е предоставил подробна информация. “Той е дал показания, доста ясни и подробни. Говори основно за хора, през които са създавани корупционни практики, които директно не са служители на община Варна“.

Район “Приморски”

Министърът отказа да коментира дали сред задържаните е кметът на район “Приморски“, като уточни, че имената ще бъдат обявени след повдигането на обвиненията.

Демерджиев потвърди и че се проверява произходът на инвестициите на Невзоров, като разследването има международен обхват. “Изяснява се произходът на средствата и то в много по-широк обем от този, който се очаква. Изясняват се движенията на средства, които не касаят само България“, каза вътрешният министър.

Той още веднъж подчерта, че работата по случая продължава и че предстоят нови процесуално-следствени действия.