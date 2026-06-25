ГДБОП със спецакция във варненския район “Приморски”

Спецакция на полицията и ГДБОП в кметството на варненския район “Приморски” заради строежа на незаконния град “Баба Алино”, съобщава БНТ.

Изземат се и документи.

Акцията на полицията и ГДБОП е започнала в ранния следобед. Тя е свързана с разследване на Районната прокуратура и е свързана с досъдебното производство за проверка на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства.

По данни на полицията се претърсват административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството.

От Районната прокуратура, която ръководи разследването, заявиха, че няма да коментират преди завършването му.

Операцията идва след няколко разпита на инвеститора на комплекса - украинецът Олег Невзоров. Засега не е ясно дали ще има задържани и обвинени или просто се събират доказателства. Операцията е на ГДБОП и местната полиция.