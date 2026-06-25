Николов за акцията в “Приморски”: Седем са задържани, ще са повече

И.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов даде малко повече подробности за спецакцията във варненския район “Приморски”. Николов каза, че на този етап задържаните са седем, но ще станат и повече.

Главният секретар потвърди, че тече полицейска операция и в кратки срокове ще бъдат докладвани всички материали в прокуратурата.

“Имахме определение за претърсване и изземване в район „Приморски“. През нощта също ще текат задържания на лица. Седем са задържаните, но ще станат повече. Изясняваме всички обстоятелства във връзка с досъдебно производство, образувано в Районна прокуратура“, каза още Николов, цитиран от bTV.

Претърсват се административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството.

Действията се извършват след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства.