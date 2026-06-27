Полицаи от Германия, Полша и Румъния ще следят шофьорите по морето

"Със заповед на главния секретар на МВР са командировани служители от вътрешността на страната, които подпомагат тези действия. Освен това от началото на юли до края на август на ротационен принцип ще бъдат командировани и служители от чуждестранни полицейски сили – от Германия, Полша и Румъния, които ще бъдат дислоцирани в курортните комплекси „Златни пясъци“ и „Св. св. Константин и Елена“, каза пред bTV главен инспектор Петко Камбуров, началник на сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция на МВР – Варна.

Полицейски служители от чужбина ще работят на терен у нас.

„Практиката на територията на Варна е наложена от няколко години и основната идея е постигане на максимален превантивен ефект, тъй като респектът към служители от собствените държави на туристите е много голям“, посочи инспекторът.

По-думите му нарушения през лятото в курортите са свързани с употреба на алкохол, превишена скорост и неправилни маневри, които създават непосредствена опасност за движението.

"От началото на месеца движението от и към курортните комплекси се характеризира с изключително засилен трафик, поради което основните сили на Областната дирекция на МВР във Варна са насочени именно към входящите направления към града и към курортните комплекси „Златни пясъци“ и „Св. св. Константин и Елена“, коментира главен инспектор Петко Камбуров, началник на сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция на МВР – Варна.

„Основните направления за придвижване към Северното Черноморие са автомагистрала „Хемус“ и републикански път I-9. Те се характеризират с най-висок интензитет на движение, затова и контролът по тях е значително завишен“, посочи той.

„В момента се осъществява стандартна проверка на водач по отношение на изправността на моторното превозно средство и наличието на изискуемите документи. Тези проверки са част от специализирани полицейски операции, които ще продължат през целия летен туристически сезон до края на месец септември“, коментира Петко Камбуров.

По думите на инспектора значително се увеличават нарушенията, свързани с превишаване на максимално разрешената скорост.

От началото на месец май до момента са констатирани над 40 000 нарушения за превишена скорост - това е за по-малко от два месеца.

А по отношение на други нарушения са съставени глоби с фиш и актове. Те са близо 18 000. След началото на месец юли се очаква трафикът да бъде още по-засилен.