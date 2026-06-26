Експерт: Цените на винетките не са адекватни за състоянието на пътищата

Цените на винетките скачат с 30% от 1 август - това предвижда изменение в тарифата за таксите за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

"Тежкотоварният трафик и автобусите в България вече заплащат ТОЛ такси, шеста година. Увеличението на винетките, което не се е случвало вече десетина години, ще засегне изцяло лекия трафик - леките автомобили", каза изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров в "България сутрин".

Той попита дали това увеличение е достатъчно и наложително.

"ТОЛ таксата е най-справедливият механизъм и начин за събиране на пътно таксуване. Трябва да се помисли така, че лекотоварният трафик да бъде включен в ТОЛ таксуването. Дали ще платя 97 лв. винетка, минавайки близо 20 000 км по българската пътна мрежа, таксата ми е ниска. За човек, който пътува между две съседни села - скъпо е", коментира Димитров.

Според изпълнителния директор на Камарата на автомобилните превозвачи средствата, които плащаме, не са адекватни на пътната инфраструктура.

"Много пъти сме били свидетели по отношение на разследвания - колко струват дадени пътни участъци, как бяха изнасяни пари с чували, свидетели сме, когато се подаде оставка, как инфраструктурни проекти спират", даде пример още Димитров.

"Плащането на ТОЛ таксата е заплащане за услуга - за преминаване през Републиканската пътна мрежа. Когато увеличиш една такса, то трябва да предложиш нещо по-добро в тази услуга. От последните пет години всеки бюджет, който се гласува, ударно се съкращават капиталовите разходи от него, а те идват от заплащане на ТОЛ таксата, от републиканския бюджет. Те са насочени към Републиканската пътна система", обясни председателят на Българското обединение на шофьорите Христо Радков.

Трябва да се предостави по-добра услуга на потребителите, настоя той.

"За 2025 г. около 14% от брутния приход към МРРБ и в частност към АПИ за заплащане на ТОЛ такси и винетни такси - отива директно за контрол. Но той не е контрол към пътя, а е контрол към водачите", заяви Радков пред Bulgaria ON AIR.

Председателят на Българското обединение на шофьорите засегна и катастрофата на "Тракия". Според него много експерти коментират как е навлязъл товарният камион и какво е станало, но всички тези експерти нямат право да управляват такъв камион.

"Същото е и с ТОЛ таксите, и със строежите на пътищата. Едни хора, които нямат представа, излизат и казват какво трябва да се прави. Като участник в написването на Наредбата за ограничителни съоръжения, която е в сила от 2024 г. - сме разписали, че на подобни пътища, като автомагистралите, трябва да има двуредова мантинела по средата", припомни Радков.

Правителството трябва бързо да направи програма по отношение на изграждането на необходимите съоръжения, както и проекти за изграждането следващи пътища, настоя Димитров.

"Ние сме на кръстопът между Европа и Близкия изток. Имаме нужда от инфраструктура. Нямаме магистралата до Видин. От началото на месеца е в сила и нова тарифа за таксите", изтъкна той.

Изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи подчерта лошото състояние на дяната лента на магистралите, като причината е лошото качество на строителството.