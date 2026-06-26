МВнР: Проверяваме случая с дипломатическата нота на Мицкоски

Министерството на външните работи излезе с официална позиция по случая с премира на РСМ Християн Мицкоски.

От ведомството съобщиха, че отдават изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и се осъждат всякакви действия, които нарушават стриктно установените международни правила и практики в тази област.

Припомняме, че нотата, разпространена в публичното пространство, се отнася за събития от 6 януари 2026 г. Обстоятелствата около случая все още се изясняват. Разпоредено е извършването на проверка за установяване на всички факти, свързани с обработката на нотата в рамките на МВнР, уточниха още от външното ни министерство.