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МВнР: Проверяваме случая с дипломатическата нота на Мицкоски

От външно излязоха с официална позиция по случая

26.06.2026 | 13:37 ч. 13
БГНЕС

БГНЕС

Министерството на външните работи излезе с официална позиция по случая с премира на РСМ Християн Мицкоски.

От ведомството съобщиха, че отдават изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и се осъждат всякакви действия, които нарушават стриктно установените международни правила и практики в тази област. 

Припомняме, че нотата, разпространена в публичното пространство, се отнася за събития от 6 януари 2026 г. Обстоятелствата около случая все още се изясняват. Разпоредено е извършването на проверка за установяване на всички факти, свързани с обработката на нотата в рамките на МВнР, уточниха още от външното ни министерство.

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Преди дни от МВнР казаха, че не е разпространявана дипломатическа нота или друга официална кореспонденция, свързана с посещението в България на членове на семейството на официален представител на друга държава. / БТА

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Тагове:

МВнР позиция Християн Мицкоски дипломатическа нота
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