Нова национална селекция ще търси 50-те най-добри продукта от България.

"Търсим много повече от 50 продукта - 50 продукта ще е крайната селекция, която ще излезе в едно луксозно издание, събиращо историите на тези 50. За да стигнем до тях, минаваме през един дълъг процес на събиране на кандидатури, журиране на кандидатури на няколко етапа. Нашият призив е към всички български марки, които знаем, че имат международен потенциал или вече имат международно присъствие", каза пиар мениджърът на проекта Марта Нешова в студиото на "България сутрин".

Тя допълни, че идеята е да се промени наративът, по който се говори за България.

"Всички знаем за природата, българската роза, киселото мляко, баницата, но вече имаме продукти, които ни показват пред света пред една много по-иновативна светлина. Ние сме технологичен хъб, тук се произвеждат много неща, ние търсим да обединим всички тези марки. Основно говорим за 5 категории - нови технологии, дизайн продукти, храни и напитки, здраве и грижа, както и домове и качество на живот. В тези пет категории работи и международното ни жури, което се състои от пет международно признати експерти", допълни Нешова в ефира на Bulgaria ON AIR.

В момента кандидатстването е отворено на сайта и всеки може абсолютно безплатно да го направи.

"Тук не говорим за награди, за класация - имаме по 10 продукта от всяка категория, но преди да стигнем до тях, минаваме през междинна селекция от по 30 продукта на категория, а след това 10-те, които ще останат, ще се определят от българското жури, което е най-строго пазената тайна. Нашият пазар е малък, самото жури помежду си не се познават, те са десет човека - по двама експерти от всяка област. Ние ще ги обявим през ноември, когато ще обявим селекцията 30 по 5 - петте категории с по 30 участници", подчерта пиарът.

Кандидатстването ще бъде отворено до 30 септември.

"Една компания може да кандидатства с различни продукти, защото знаем, че в сферата на технологиите има различни продукти. До края на септември очакваме кандидатурите. През ноември ще обявим журито и междинната селекция, за да може през май следващата година да се случат няколко неща - да издадем книгата с 50-те и да направим церемония. Вече имаме доста кандидатури от утвърдени имена и това са продукти, които ние очаквахме да кандидатстват. Журито няма интеракция помежду си така, че да могат да повлияят на друг", добави Марта Нешова.

От думите ѝ стана ясно, че ще има и издадена специална златна монета, която ще е с колекционерска стойност.