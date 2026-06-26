Прокуратурата възложи цялостна проверка на пътя, по който стана катастрофа край Мало Бучино

Софийска районна прокуратура възложи цялостна проверка на състоянието на пътя, по който на 25.06.2026 г. стана катастрофа с камион в района на село Мало Бучино, съобщиха от прокуратурата.

В Софийска районна прокуратура беше докладвано от СДВР престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „а“ вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК. В хода на разследването до момента е извършен оглед на местопроизшествието и са разпитани свидетели.

След доклад на материалите наблюдаващ прокурор е дал указание да се направи допълнителен оглед на местопроизшествието, като следва да се установи какво е състоянието на настилката, пътните знаци и маркировката на пътя, както и състоянието и вида на закрепване и евентуални деформации на ограничителните системи. Дадени са указания в хода на досъдебното производство да бъдат изискани документи от АПИ и Областното пътно управление, от които да става ясно кога е въведен в експлоатация пътят. В документите следва да се съдържат данни за последни ремонти и подмяна на мантинелите в района. Изискани са и договори за поддръжка, протоколи от проверки, сертификати и декларации за експлоатационни показатели на използваните ограничителните системи, както и протоколи за предходни ПТП в същия участък.

Наблюдаващият прокурор е указал да се назначи комплексна съдебна автотехническа, транспортно-техническа и пътно-инженерна експертиза, които да дадат яснота с каква приблизителна скорост се е движил камионът, бил ли е претоварен, какъв е бил ъгълът на удара в ограничителната система. Експертизите следва да установят отговаряла ли е монтираната мантинела на изискванията в този пътен участък и дали при правилно избрана и монтирана ограничителна система е технически възможно МПС да бъде задържано или върнато в платното.

В хода на досъдебното производство е изискана и справка за всички ПТП в същия участък за последните 5 години.

Разследването по случая продължава под надзора на Софийска районна прокуратура.