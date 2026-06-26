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Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон край Кранево

Сигналът е бил подаден от Гранична полиция

26.06.2026 | 19:45 ч. 3
Снимка: Военния флот във Варна

Снимка: Военния флот във Варна

Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон, съобщиха от Щаба на военния флот във Варна.

Информацията за наличието на безпилотен летателен апарат на седем морски мили източно от Кранево е подадена днес от „Гранична полиция". Опознаването на обекта е извършил спасителен кораб от Военноморската база във Варна. Дронът е бил унищожен на място, тъй като е имало опасение за остатъчни взривни вещества. При операцията са взети всички мерки за безопасност.

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Военните моряци са действали по заповед на командира на флота контраадмирал Кирил Михайлов, с разрешението на началника на отбраната.

На 5 май тази година специализиран екип от Военноморската база във Варна изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, открит на плажа в Бяла. Няколко дни по-рано екип от базата на ВМС в Бургас унищожи останки от дрон, изхвърлени от морето в района на плажната ивица, североизточно от комплекс Елените.

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