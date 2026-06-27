Абровски: 170 млн. евро компенсации ще получат земеделците заради войната в Иран

Сто и седемдесет милиона евро са предвидени в бюджета за земеделските производители по т. нар. иранска помощ. Това каза в Кюстендил министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който беше гост на Празника на черешата в града. Помощта се отнася до компенсиране на до 70 на сто от разликата в цените на торовете и горивата заради войната в Иран.

Парите са осигурени, а в момента правим разчети по какъв начин да се предостави, уточни министърът. Според него вариантите са два - единият е по технологични карти, но ако се стигне до него, може да се получи „леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс". Вторият вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки земеделски производител.

Проблемът с ниската изкупна цена на черешите се появява всяка една година, коментира още Абровски пред журналисти. „За съжаление проблемът идва от факта, че имаме изключително много раздробени производители и поради тази причина те се конкурират с един по-малък пазар. Нашата цел е да подпомогнем създаването на кооперативи, за да може по-лесно и по-окрупнено да се извърши продажбата на този прекрасен плод и за да може не те да се борят за пазара, а пазарът да се бори за тях“, коментира министърът, цитиран от БТА.

Той посочи, че се обмислят стимули като евентуално въвеждане на обратно начисляване на ДДС в следващия бюджет, както и различни допълнителни данъчни и икономически стимули, в зависимост от това какво може да си позволи бюджетът. Земеделският министър коментира, че целта е да се подпомогне сдружаването.