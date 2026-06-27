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Пламен Донев: Нужно е по-съществено увеличение на местния данък

Данъчните оценки трябва да се актуализират

27.06.2026 | 21:35 ч. 4
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

Данъчните оценки трябва да се актуализират чрез законови промени, за да станат максимално близки до пазарните нива. За това се обяви Пламен Донев от Института на дипломираните експерт счетоводители в ефира на Money.bg.

По думите му така ще се постигнат няколко ефекта.

"Първо - по-съществено увеличение на местния данък, защото в България значително изоставаме. На второ място, при изповядването на сделки няма да се крие размерът на истинската цена. И третото - по-голяма данъчна автономия на самите общини и възможност за предоставяне на по-широк кръг от публични услуги", посочи Донев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него истинският проблем на местните данъци в България не е в структурата им, а е в това, че те не са в достатъчен размер.

"Примерно тези 50% отстъпка аз не смятам, че са необходими. Аз и не смятам, че трябва да има този допълнителен елемент на прогресивност, защото и понастоящем, като процент от БВП, нивото на облагане с местни и имуществени данъци е в пъти по-ниско. Това означава, че общините в България не разполагат с достатъчно собствени средства и разчитат масово на финансиране през държавния бюджет", разясни специалистът.

Гледайте целия разговор във видеото.

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